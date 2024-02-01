地監局：去年開立投訴196宗減28％

去年樓市交投減少，有關代理的投訴隨之下跌。地產代理監管局去年開立196宗投訴個案，按年大減約28%。

該局主席蕭澤宇稱，期內涉及一手住宅物業的投訴只有24宗，按年下跌約20%。而收到最常見的投訴性質當中，以涉及發出違規廣告有62宗最多，比例約31.6%，不過宗數按年少約6%。

地監局行政總裁韓婉萍指出，去年轉介了一宗個案予一手住宅銷售監管局，牽涉按揭資訊失實解釋。惟未知與銷監局去年錄得的提控個案，是否屬同一案件。

接14宗境外物業個案 此外，該局去年開立了14宗有關境外物業投訴個案，有12宗來自內地，主要為珠海商場舖位項目，餘下兩宗來自馬來西亞及泰國。

其他工作方面，該局去年共巡查一手樓盤銷售點826次，按年減少約16%，巡查地產代理商舖次數則升約16%至849次。同時就有關反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的指引，以及網上物業廣告分別抽查1,239次及1,331次。期間發現101宗違規個案，主要涉及違規廣告。

該局去年對441名持牌人或前持牌人採取制裁行動，按年增約6%。暫時吊銷19個及撤銷32個牌照，主要是不再符合發牌條件，與執業操守無關。

而就着去年競爭事務委員會入稟控告大型地產代理公司，就新盤交易涉嫌收取同一實收佣金比率事件，該局會繼續跟進，並籌備相關指引，預期上半年推出。