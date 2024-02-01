僅4個亞太城市樓價跌 港挫6.8%最甘

香港樓市氣氛持續下沉，有地產代理行報告指出，去年下半年25個亞太區城市的住宅樓價，僅4個按年下跌，其中香港跌約6.8%最多。二手蝕讓潮未減，將軍澳MONTEREY一房單位約3年帳面貶值約19%。

萊坊發表《亞太區住宅市場回顧》報告，去年下半年亞太區平均住宅樓價按年上升約4.5%，但南韓首爾同期住宅樓價亦下跌約5.5%，而內地城市深圳及廣州分別下挫約3.6%及約3%。

高息礙復甦 料難V彈 至於其餘21個樓價上升的城市，升幅介乎約0.1至13.7%，並以新加坡升勢最顯著。而澳洲5個城市樓價全數向上，當中4個漲幅逾10%，珀斯期內升約12.8%最多。

萊坊指，香港住宅市場正面臨挑戰包括利率高企及大量未售出的新盤等，而按揭利率上升影響買家的負擔能力，入市的態度更加謹慎。該行董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，儘管政府已經減辣，但市場情緒仍然疲弱，預計樓價不會出現「V」形反彈，高息將持續阻礙今年上半年市場復甦。

MONTEREY揸3年蝕145萬 事實上，近日二手市場蝕讓及劈價成交湧現。中原劉紹剛表示，上述MONTEREY第5座中層H室，實用面積約370方呎，享海景，降價40萬元後，以618萬元易手，呎價約16,703元。原業主於2020年8月以763萬元購入，帳面蝕讓145萬元。

港島東單幢樓都要連環損手。市場消息透露，筲箕灣i‧UniQ譽都低層單位，市傳以608萬元轉售，呎價約13,132元，約6年帳面蝕逾140萬元。另西灣河港島•東18一個中層單位，市傳售價約692萬元，呎價約13,359元，約9年帳面貶值約12.4%。

太古城累劈470萬易手 藍籌屋苑減價吸客。中原趙鴻運稱，鰂魚涌太古城翠榕閣極高層A室，實用面積約1,114方呎，套三房設計，望全海景，去年7月叫價2,400萬元，累減470萬元，以1,930萬元成交，呎價約17,325元。消息稱，天水圍嘉湖山莊一個高層三房單位，市傳僅以390萬元售出，呎價約7,104元，而同層單位疑似曾發生事故。

亞太區去年下半年樓價下跌城市