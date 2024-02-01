啟德新盤趕龍年頭炮

新地副董事總經理雷霆表示，項目位處跑道前端，形容位置超然，相信售價可以較毗鄰項目「更進一步」，同時定價將會參考同系西南九龍天璽。

他認為，現時市場剛性需求大，樓市利好因素持續強化，若政府撤銷所有辣招，有助推動樓市全面復甦。

新地代理總經理陳漢麟稱，天璽•海預計在農曆新年後上載樓書，以及對準買家開放示範單位。項目會以招標先行的形式發售，全盤近九成單位可享有不同程度的海景。戶型分布上，佔最多的四房標準單位實用面積由約1,100至2,200方呎。

他透露，該盤有23伙特色戶，最大的單位逾4,600方呎，當中8伙設私人泳池。項目分兩期發展，第1期已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為2025年11月。第2期則提供183伙。

最新售出的單位實用面積8,495方呎，五房五套房間隔，連5,633方呎天台及1,168方呎前庭，呎價約74,868元。

資料顯示，該單位包括兩個住宅車位認購權，每個車位認購價為600萬元。項目開售至今累售8伙，套現逾26億元，平均成交呎價逾61,000元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，價單2號涵蓋開放式至兩房戶，實用面積185至387方呎，折實價由271.8萬至698.49萬元，呎價由約14,692至18,450元。售價及呎價最低為A座3樓A4室，實用面積185方呎。

該盤將於周日以先到先得形式發售當中32伙。昨同步修訂價單1號，將建築期付款計劃折扣率增兩個百分點，至最高享5%折扣。同系北區高爾夫‧御苑錄終止交易，涉及9座23樓B室，原於2020年11月以逾1,638.4萬元售出，當時呎價約17,067元。