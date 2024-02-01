啟德新盤趕龍年頭炮
天璽•海1期涉256伙 主打逾千呎四房戶
兔年踏入尾聲，發展商密鑼緊鼓部署新一年銷售攻勢。新鴻基地產(00016)的龍年頭炮項目，位於啟德跑道區的天璽•海第1期，涉及256伙，昨日預告將於農曆新年後登場。項目主打逾千方呎以上的四房大單位，佔全盤供應逾七成，計劃本月招標推售。
新地副董事總經理雷霆表示，項目位處跑道前端，形容位置超然，相信售價可以較毗鄰項目「更進一步」，同時定價將會參考同系西南九龍天璽。
他認為，現時市場剛性需求大，樓市利好因素持續強化，若政府撤銷所有辣招，有助推動樓市全面復甦。
新地代理總經理陳漢麟稱，天璽•海預計在農曆新年後上載樓書，以及對準買家開放示範單位。項目會以招標先行的形式發售，全盤近九成單位可享有不同程度的海景。戶型分布上，佔最多的四房標準單位實用面積由約1,100至2,200方呎。
他透露，該盤有23伙特色戶，最大的單位逾4,600方呎，當中8伙設私人泳池。項目分兩期發展，第1期已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為2025年11月。第2期則提供183伙。
中國海外發展(00688)旗下位於同區的維港1號，聯同中原地產推出新春優惠吸客。由昨日起至2月25日，經該行購買項目三房或以上單位的首6名一手買家，均可獲贈價值約3.8萬元的新春黃金賀禮，優惠總值約22.8萬元。
瓏碧單日沽5伙
此外，減價新盤錄成交，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，昨日連沽5伙，包括招標首度售出連天台特色戶，為26樓D室，實用面積414方呎兩房戶，連327方呎天台，成交價1,000萬元，呎價約24,155元。該盤1月累售50伙，套現近3億元。
緹外大宅售6.3億破頂
新盤市場於1月份共錄6宗億元以上大額成交，嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，昨以6.36億元招標售出第2座7樓Penthouse，20日內再度刷新2013年一手住宅新例後，九龍區一手住宅售價新高。
最新售出的單位實用面積8,495方呎，五房五套房間隔，連5,633方呎天台及1,168方呎前庭，呎價約74,868元。
資料顯示，該單位包括兩個住宅車位認購權，每個車位認購價為600萬元。項目開售至今累售8伙，套現逾26億元，平均成交呎價逾61,000元。
曉柏峰加推50個單位 減價5%
市區盤調整售價催谷銷情。恒基地產(00012)的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨日加推價單2號，提供50伙，折實平均呎價約16,662元，較去年11月的首張價單低約5%。新價單包括首推的開放式戶型，入場門檻降至271.8萬元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，價單2號涵蓋開放式至兩房戶，實用面積185至387方呎，折實價由271.8萬至698.49萬元，呎價由約14,692至18,450元。售價及呎價最低為A座3樓A4室，實用面積185方呎。
該盤將於周日以先到先得形式發售當中32伙。昨同步修訂價單1號，將建築期付款計劃折扣率增兩個百分點，至最高享5%折扣。同系北區高爾夫‧御苑錄終止交易，涉及9座23樓B室，原於2020年11月以逾1,638.4萬元售出，當時呎價約17,067元。
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