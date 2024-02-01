簡訊一覽
●世界黃金協會（WGC）表示，去年全球黃金總消費量增長約3%至4,899噸，乃至少2010年以來新高。金價高企反映需求旺盛，加上全球央行的「購金熱」和珠寶消費需求，抵銷了交易所買賣基金（ETF）的大規模流出，而中國是全球金飾需求最大的經濟體。去年央行的淨購金量為1,037噸，中國、波蘭和新加坡購金量排前3位。展望今年，該會料地緣政治與貿易糾紛將繼續支持黃金需求，央行購買量將超過500噸，金價將可達每安士2,200美元或更高水平。
●中化化肥(00297)預期，截至去年底止年度溢利將介於5.5億至6.5億元（人民幣‧下同）之間，較2022年度的11.17億元有所減少。
●安莉芳控股(01388)預計，截至去年底止年度整體銷售額按年將下跌約4%，並將錄得虧損約7,200萬元，較2022年度虧損約5,120萬元有所擴大。同時，公司披露截至去年底止第四季度整體銷售額按年升約12.4%，期間經營逾24個月的店舖，同店銷售額錄得雙位數的按年升幅。截至去年底集團零售點總數為1,007個，其中銷售專櫃及專門店數目分別為840個及167個。集團的零售點數目較2022年底淨減少77個。
●南京熊貓電子(00553)料去年淨利潤約1,619.43萬至2,429.15萬元，按年減少40至60%。
●第一服務(02107)公布，其間接全資附屬第一物業服務（北京），以零代價向遼寧佰億通投資無償收購目標公司大連世航建設工程的51%股權，並向後者以現金出資510萬元人民幣，佔其註冊資本的51%。
●領展房產基金(00823)宣布，委任歐敦勤（Duncan Gareth Owen）為獨立非執行董事、財務及投資委員會與提名委員會成員，今日起生效，他並會成為領展董事會的候任主席。現主席聶雅倫的最長9年服務任期將於2025年1月31日屆滿。
●包浩斯國際(00483)公布，李建昌因尋求其他事業發展，已辭任財務總監兼公司秘書；鄭澤如已獲委任為財務總監兼公司秘書，均自昨日起生效。
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