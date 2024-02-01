●世界黃金協會（WGC）表示，去年全球黃金總消費量增長約3%至4,899噸，乃至少2010年以來新高。金價高企反映需求旺盛，加上全球央行的「購金熱」和珠寶消費需求，抵銷了交易所買賣基金（ETF）的大規模流出，而中國是全球金飾需求最大的經濟體。去年央行的淨購金量為1,037噸，中國、波蘭和新加坡購金量排前3位。展望今年，該會料地緣政治與貿易糾紛將繼續支持黃金需求，央行購買量將超過500噸，金價將可達每安士2,200美元或更高水平。