三星上季純利挫74% 股價受壓

南韓科技巨擘三星電子昨公布截至去年12月底止的第四季業績，期內純利按年勁跌74.38%至6.02萬億韓圜（約353億港元），是連續4季倒退，惟表現好過市場預期。三星周三收跌2.15%，報72,700韓圜。

今年專攻先進晶片 按業務劃分，上季晶片業務經營虧損2.18萬億韓圜，較上一季收窄，全年虧損則為14.88萬億韓圜，2022年則賺23.82萬億韓圜。手機設備業務上季經營溢利有2.73萬億韓圜，按季跌17.27%，原因主要是智能手機銷量下降。此外，旗下電視和家電業務表現同樣低迷。全年計，集團收入跌14.32%至258.94萬億韓圜。

不過，三星電子提及，由於個人電腦和行動產品的記憶體容量增加，以及對生成式人工智能（Generative AI）伺服器的需求上升，庫存趨向正常化，記憶體需求整體開始復甦；又指今年他們將專注在先進晶片領域，透過積極滿足和生產AI相關的高頻寬記憶體（HBM）和伺服器產品的需求，以提高獲利能力。此外，集團預計，今年上半年純利表現會有溫和改善，而下半年的進步則更為明顯。

AMD業績展望失色 另邊廂，近期股價屢創新高的超微半導體（AMD）同樣派發年度業績。去年第四季收入按年增長10.16%至61.68億美元，勝預期的61.2億美元；純利6.67億美元，按年急升約30.76倍，按季亦升1.23倍。

不過，集團首季業績展望則未達市場預期，料今季收入按年僅升1%至54億美元，並估計數據中心收入持平，原因是伺服器中央處理器（CPU）銷量季節性下跌，部分則因AI晶片強勁銷量所抵銷，另經調整毛利率預期為52%。行政總裁蘇姿丰亦在分析員電話會議上表示，今年需求環境將繼續複雜。AMD周三早段跌5.52%，報162.56美元。