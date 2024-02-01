美上月私人職位增長少過預期 道指曾升121點

市場觀望聯儲局議息結果之際，美股周三早段個別發展，道指曾升121點，報38,588點；標指跌32點，報4,892點；納指跌183點，報15,326點。俗稱「小非農」的1月ADP私人就業職位按月增加10.7萬個，少過市場預期，反映美國就業市場有轉弱的趨勢。

儘管聯儲局今年內減息已成為市場共識，但減息時間點仍然未明，而主流分析亦未有因為美國潛在的減息舉動而看淡美元。

相反，摩根士丹利看好美元兌其他十國集團（G10）貨幣到今年底時仍會上升，主因是美國的經濟增長強於其他經濟體。就短線而言，ING銀行同樣看漲美元，預期美匯指數將在103至104之間的區間維持一段時間，原因同樣是因為經濟數據偏強，相信當局不急於減息。

隨着人工智能（AI）技術不斷升級，許多科技公司都在其產品及服務中應用全新的AI技術。網上交友及約會平台Tinder母公司Match Group在最新一份業績中亦大談AI應用，更聲言要用AI幫助情侶配對、為用戶提供談情技巧指導，似乎打算讓AI充當月老以及戀愛導師。

Tinder母企上季盈利翻倍 根據Match Group的公布的產品升級路線圖，其將於今年上半年推出AI選圖功能，幫助用戶選擇潛在合適對象的照片並解釋原因；而下半年更會推出AI輔助功能，幫助用戶應對配對成功後的適應期。集團表示，相信AI可以提升用戶滿意度，並且帶來增長。

Match Group上季收入按年增長10.18%至8.66億美元；純利按年升1.71倍至2.29億美元。整體付費用戶減少5.47%至1,518.6萬名，惟每位用戶的付費額有所上升。該集團股價早段曾升0.66%。

波音虧損勁縮 股價高開 Mastercard公布截至去年12月底止季度業績，期內收入按年升12.56%至65.48億美元；純利按年升10.53%至27.91億美元。該公司股價早段曾升3.39%。

美國飛機製造商波音上季收入220.18億美元，按年升10.2%；列帳淨虧損3,000萬美元，相對去年同期虧損6.63億美元。單計上季，波音交付了157架商用飛機，飛機訂單淨增加611架。全年計，波音累計交付了528架商用飛機，訂單淨增加1,576架。波音股價早段曾升3.24%。