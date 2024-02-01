跨國企續裁員 UPS炒萬二人

環球經濟乍暖還寒，多家跨國企業接二連三手起刀落向員工「開刀」！最新速遞公司聯合包裹（UPS）就看見工人勞動力成本上升及需求疲弱，決定裁減12,000個管理職位，佔集團85,000名全職和兼職經理14%的比重。

納斯達克削職位合併辦公室 行政總裁Carol Tomé表示，裁員將節省10億美元（約78億港元）成本，又稱計劃要求員工今年每周返回辦公室5天。另她提到，去年是艱難及令人失望的一年，「所有3個業務部門的銷量、收入及經營利潤都下降。」集團截至去年12月止的第四季業績顯示，上季收入按年跌7.8%至249.2億美元，遜預期的254.3億美元；經調整每股盈利2.47美元，稍高於預期的2.46美元。國內日均交易量跌7.4%，國際日均交易量挫8.3%。

與此同時，美國交易所之一的納斯達克（Nasdaq）則因應整合了軟件供應商Adenza的業務，裁減數以百計員工，行動又涉及將Adenza的紐約及倫敦辦事處，整合至其辦事處，旨在簡化營運。截至去年9月30日，納斯達克員工數目達6,590名，Adenza在被納斯達克收購前則有2,000名員工。

PayPal及Block共減3500人 至於電子支付公司PayPal同樣有裁員行動。行政總裁Alex Chriss日前發表內部信告知員工，稱他們年底前會將全球人力縮減9%，相當於裁掉2,500個職位，包括現職及招募中職缺；受影響員工將於年底前陸續接到通知，強調重整人手是為了能夠以符合需求的效率來為客戶提供服務、推動利潤成長。另一支付巨頭Block也宣布裁員，周二開始執行，數目接近1,000人。