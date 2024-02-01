Google廣告收入遜色

微軟AI發展領先 上季多賺三成 美國大型科技企業的業績表現對美股走勢影響甚大，惟各大企業的業績表現分化。其中，微軟（Microsoft）於上季收入按年增長17.58%至620.2億美元；純利按年升33.15%至218.7億美元，主要得益其於人工智能（AI）應用方面的領先，以及不俗的雲業務增長。與此同時，近期不斷傳出裁員消息的Google，其母公司Alphabet就因為廣告業務收入遜預期，拖累其股價於周三早段挫6.74%。

聯網生意倒退 勢續降 根據Alphabet上季的業績公告，Google廣告收入為655.17億美元，差過市場預期的661億美元。這反映出就算整體線上廣告出現反彈勢頭，Google也未能成為主要受惠者。在廣告收入的分項數據中，Google聯網（即於第三方網頁或平台上嵌入的廣告）收入更是按年倒退2.1%，表現奇差。

晨星（Morningstar）高級股票分析師Ali Mogharabi預期，今、明兩年Google聯網廣告收入將會進一步下跌；未來廣告客戶在非Google的第三方網站上投放廣告時，也會更多地使用非Google的技術平台，這一趨勢已持續了十多年，期間Google聯網廣告收入佔集團整體廣告收入的比例也不斷下降。

微軟智能雲業務增20% 相對於業績表現令人失望的Alphabet，另一科技巨頭微軟則交出了合格的成績表。微軟的3大業務分項中，收入佔比最高的智能雲業務收入錄得20.32%的按年增幅，達到258.8億美元；生產力和商業流程業務（即包括Office軟件、職場社交網絡Linkedin、客戶關係管理系統Dynamics等）收入按年增長13.21%，至192.49億美元；至於包括Xbox遊戲機、Windows作業系統在內的更多個人運算業務收入按年升18.64%，達到168.91億美元。

值得留意的是，在完成收購遊戲公司動視暴雪後，Xbox內容及服務收入按年大增61%。根據外媒的分析，目前微軟的遊戲業務收入已經高過Windows相關收入。換言之，過去靠着Windows系統發迹的微軟，在拓展了雲業務、生產力軟件以及遊戲業務後，已不再依賴Windows的收入。

iPhone銷量或年減15% 另外，市場亦關注本周四美股收市後（香港時間周五清晨）公布業績的蘋果公司（Apple Inc.）。雖然Apple的頭載式裝置Vision Pro銷情不俗，但作為「本業」的iPhone銷售卻可能會迎來挑戰。著名科技行業分析師、天風國際證券分析師郭明錤指出，根據供應鏈調查，今年iPhone出貨量可能會按年倒退15%至兩億部，料為今年全球主要手機品牌中跌幅最大。

他指出，iPhone銷量的倒退是因為面臨結構式挑戰，包括AI手機、摺疊屏手機的崛起，以及中國用戶轉向華為等。他提到，過去數周中國的iPhone出貨量每周都按年倒退30至40%，而此衰退周期持續，部分原因是華為成為中國高端手機用戶的首選。與之相對的是三星手機因為AI功能而受到市場追捧，已上調了Galaxy S24系列今年出貨量5至10%。

微軟上季業績摘要