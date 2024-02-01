訪港旅客回升 Klook本地投資翻倍

網上旅行社（OTA）Klook香港及澳門區總經理岑皓祺引述其平台數據指，來自菲律賓、中國及泰國的訪港入境旅客量已經超越疫情前水平，相信旅客正在回來。他期望跟更多國際品牌及商標合作，引入更多大型活動，吸引更多旅客訪港，該企今年香港本地旅遊銷售目標倍增，在港投資亦按年增一倍。

提升港吸引力需跨行業合作 之前政界慨嘆國際知名巨星Taylor Swift舉辦世界巡迴演唱會，香港卻是榜上無名，應該如何增加競爭力？岑皓祺認為，香港在基建方面正在逐步追趕，例如年底或明年初啟用的啟德體育園，仍有很大潛力來吸引外國的歌手、知識產權（IP）或體育盛事來港，認為不用擔心。

不過，岑也坦言，需要跨行業共同努力，才能讓香港旅遊業改善，例如餐飲業方面配套不足，目前最後落單時間普遍為晚上9時半，比起一些鄰近旅遊目的地為早，直言夜經濟還沒完全恢復。

受惠疫情後旅遊復甦，Klook去年全年總訂購價值（Gross booking value）達到30億美元。岑引述旗下去年11月對來自香港等13個市場、共2,600位受訪者進行的調查，指近七成香港旅客今年將會增加旅遊預算，93%香港旅客計劃在亞洲旅行。整體旅客去年旅行平均花費2,000美元，有六成的千禧及Z世代旅客計劃今年增加三至五成旅行預算。

他承認該行業競爭激烈，但該企透過提供多元產品及體驗，當中不少乃平台獨家產品，以鞏固競爭力，另計劃今季推出人工智能（AI）協作工具，助顧客節省計劃行程時間。