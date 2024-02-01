美商務部警告中國電動車存重大風險
中美兩大國博弈不時重彈關稅老調，早於去年12月傳出今屆美國政府正醞釀提高中國進口電動車、車用電池組件和太陽能發電組件的關稅，昨日美國商務部部長雷蒙多發功，據報在美國智庫大西洋理事會的內部研討會上試探業界口風，矛頭直指中國製造的電動車及自動駕駛車輛會收集大量資訊，更與半導體領域上的國家安全問題相提並論，似乎美國準備針對中國電動車「落閘」。
憂收集大量資訊
雷蒙多在會上警告，中國製電動車可能對美國構成嚴重國家安全風險，因為會收集有關駕駛、車輛位置及車輛所在地周遭的大量資訊。她又反問：「希望這些資料都被送往北京嗎？」並認為同樣問題也適用在半導體行業，因許多晶片都在中國製造。
近年中國新能源車和太陽能產業急速崛起，切合歐美的環保風潮，而定價更令全球消費者大開眼界。去年比亞迪股份(01211)汽車總產量就撼贏美國品牌特斯拉（Tesla），甚至在日前發出盈喜。投行摩根大通預料，比亞迪去年第四季盈利按年錄4至32%的強勁增長，符該行預期，故重申予其AH股的「增持」評級，H股目標價270元。
小鵬蔚來挫近6%
內媒引述業內人士指，小米旗下小米汽車首款車SU7計劃於2月中下旬啟動批量生產，3月份產量目標約2,000輛，預期年中完成產能提升工作，直至7月份月內可產出一萬輛以上。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：