美商務部警告中國電動車存重大風險

中美兩大國博弈不時重彈關稅老調，早於去年12月傳出今屆美國政府正醞釀提高中國進口電動車、車用電池組件和太陽能發電組件的關稅，昨日美國商務部部長雷蒙多發功，據報在美國智庫大西洋理事會的內部研討會上試探業界口風，矛頭直指中國製造的電動車及自動駕駛車輛會收集大量資訊，更與半導體領域上的國家安全問題相提並論，似乎美國準備針對中國電動車「落閘」。

憂收集大量資訊

雷蒙多在會上警告，中國製電動車可能對美國構成嚴重國家安全風險，因為會收集有關駕駛、車輛位置及車輛所在地周遭的大量資訊。她又反問：「希望這些資料都被送往北京嗎？」並認為同樣問題也適用在半導體行業，因許多晶片都在中國製造。