內房白名單首批貸款重慶等落地
臨近農曆新年，內房資金周轉更形迫切。綜合報道，自上周放寬內銀對房企經營性物業貸款管理，意味內房可憑物業項目向內銀借款還債，時隔僅一周，首批以項目為支持主體的「白名單」在重慶、昆明及南寧等區域先後落地，勢趕年關前安排融資，惟中小型內房民企能否受惠屬未知數，尤其是中國恒大(03333)清盤餘震的殺傷力驚人，內銀對房企信心恐一時三刻難以恢復。
繼南寧市建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送首批107個項目「白名單」後，昆明亦透過新機制梳理首批212個項目「白名單」，涉及融資需求約916億元（人民幣‧下同），重慶則已向內銀推送314個項目「白名單」，融資需求約830億元。
市場關注獲取融資項目或需滿足5大條件之餘，同時憂慮內銀放水力度，始終難彌補銷情放緩速度。中國指數研究院統計，內地首百大地產商的1月銷售額約2,815.3億元，按年跌33.3%，雖比去年12月的35.9%按年跌幅收窄，但較去年同期跌幅擴大1.6個百分點，按月更勁跌47.7%，扭轉去年12月的20.8%的按月升幅。
法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞亦擔心，恒大清盤令將衝擊外資信心，更多於拖累內地經濟。她在報告指，今次不只是房地產行業動盪的里程碑，亦預示行業進入規模調整，甚至是精簡的新階段。雖然事件對宏觀經濟的直接衝擊相對有限，但若處理不善，恐產生雪球效應，令脆弱的外國投資者信心進一步惡化。
世茂子企114億債務未按期付
違約房企世茂集團(00813)旗下世茂股份昨披露，截至1月底止，計及子企在內在公開市場債務、非公開市場的銀行及非銀金融機構債務累計114.51億元未能按期支付，主因去年銷售大幅下滑75%，和融資管道受限。
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