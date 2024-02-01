內房白名單首批貸款重慶等落地

市場關注獲取融資項目或需滿足5大條件之餘，同時憂慮內銀放水力度，始終難彌補銷情放緩速度。中國指數研究院統計，內地首百大地產商的1月銷售額約2,815.3億元，按年跌33.3%，雖比去年12月的35.9%按年跌幅收窄，但較去年同期跌幅擴大1.6個百分點，按月更勁跌47.7%，扭轉去年12月的20.8%的按月升幅。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞亦擔心，恒大清盤令將衝擊外資信心，更多於拖累內地經濟。她在報告指，今次不只是房地產行業動盪的里程碑，亦預示行業進入規模調整，甚至是精簡的新階段。雖然事件對宏觀經濟的直接衝擊相對有限，但若處理不善，恐產生雪球效應，令脆弱的外國投資者信心進一步惡化。