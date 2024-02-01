「世界工廠」經濟失速堪憂

東莞去年GDP僅增2.6% 未及目標一半 曾經擁有「世界工廠」美譽的內地城市東莞，其經濟「失速」情況比想像中嚴重。根據廣東省地區生產總值（GDP）統一核算結果，2023年東莞市地區GDP為1.14萬億元（人民幣‧下同），按年僅增長2.6%，連原定目標6%一半也不及，也顯著跑輸廣東省全省4.8%的經濟增長。當局為今年東莞經濟增長訂定5%目標，但未有具體說明如何實現，情況令人難以樂觀。

根據該市的政府工作報告，要實現今年5%的GDP增長，需要配合規模以上工業增加值增長6%、固定資產投資增長10%、社會消費品零售總額增長7%等。值得留意是，東莞今年進出口增長目標僅為「1%以上」。這個目標不是沒志氣，事關東莞去年進出口跌8.2%，出口跌8.9%，某程度上對應規模以上工業增加值跌1.9%。

訂單驟減 大型工廠倒閉 近期東莞內的多間大型工廠都相繼倒閉，要實現GDP目標談何容易。例如日資中星電器旗下在東莞經營近30年的工廠去年底關閉，原因是工廠訂單驟減，公司財政長期出現赤字，難以繼續經營。另外，東莞包裝業巨頭、具有31年歷史的港企曉銘實業於去年11月6日突然發布結業公告，表示由於公司多年來經營虧損嚴重，負債纍纍，不得不作出這個艱難決定。

類似的例子不勝枚舉，分析員指出，今年世界經濟或因為多國減息而回復，對工廠產品的需求理應回升，然而美國全方位精準地打壓中國，令廠家不得不遷離內地以避免麻煩。

內地製造業PMI續陷收縮 東莞的情況，其實與官方公布的採購經理指數（PMI）脗合。據國家統計局，內地1月份製造業PMI為49.2，雖然較去年12月上升0.2個百分點，但繼續處50以下的收縮區間；新出口訂單連續10個月處收縮區間，從業人員跌至47.6，創13個月低。

國統局表示，雖然農曆新年假期臨近及部分行業進入傳統生產淡季，但生產經營活動預期指數繼續處於擴張水平，反映企業對未來市場發展信心整體穩定。

野村證券稱，1月官方製造業PMI大致符合市場預期的49.3，但也代表過去10個月中有9個月都在收縮，持續拖累經濟。同期官方服務業PMI在1月份重返略高於50的大關，至50.1，或因過年消費帶動。

該行預計，持續的經濟下行將在春季進一步惡化，原因包括未有重振房地產行業的良方；服務消費可能會在春節假期後大幅放緩；有迹象顯示，當局開始限制12個隱性債務高省份的投資等。

富豪如是，平民更是苦不堪言。外媒報道，愈來愈多中國留學生在外國支付學費上有困難，主要因為其內地家人的主要資產——房地產在近年「大縮水」，資產無法套現。可見，經濟下行對社會各層面的影響不斷浮現，令政府加大力度救市變得更加迫切。

東莞GDP及增長速度