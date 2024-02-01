滬綜挫6% 深跌幅8年最傷

內地A股在1月最後一個交易日下滑，全月埋單計，滬綜指累跌186點或6.27%，連跌兩個月；深成指累瀉1,311點或13.77%，深圳創業板指數更重挫318點或16.81%，深成指及創業板指數均連跌6個月，跌幅更為2016年1月後最差。

兩市逾4800個股捱沽 滬綜指昨日再度失守2,800點關口，跌41點或1.48%，連跌3日；深成指收市報8,212點，跌163點或1.95%；創業板指數挫10點或0.66%，收報1,573點。

滬深兩市單日超過4,800隻股份下跌，其中有逾180隻股份跌停板。兩市全日成交7,582.55億元（人民幣‧下同），北向資金淨買入37.01億元，其中滬股通淨買入7.58億元，深股通淨買入29.43億元。

中資券商中金發表報告指，近期政策和資金層面出現更多的積極信號，相信短期內，市場具備一定的修復能力，對中期表現不必悲觀。

不過，方正證券則認為，市場結構分化問題仍嚴重，「只賺指數難賺錢」，在信心緩慢恢復的過程中，短期內有波動屬正常，認為政策「工具箱」已經開始釋放節奏，投資者應予耐心。若大市再大幅回落，滬綜指跌至2,724點以下，市場需要更多時間重塑信心。

人行開展5440億逆回購 另外，為維護月底流動性平穩，人民銀行昨日開展5,440億元7天期逆回購操作，利率維持在1.8厘。按此計算，公開市場單日淨投放810億元，為連續第5日淨投放。官方昨日開出的人民幣兌每美元中間價報7.1039，較對上一日報7.1055，升16點子或0.02%，創逾3周高。