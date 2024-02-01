港股首月瀉1562點 科指差絕

港股再現沽壓，恒生指數昨日挫218點，1月份僅6個交易日錄得升幅，全月埋單累插1,562點或9.16%，是自去年8月以來最大單月跌幅，科技指數更累跌20%或758點，是指數面世以來最差的一個月！

反觀亞洲股市持續向好，澳洲股市再升至破頂，港股更相形見絀。有業界人士建議動用外匯基金入市、調低股票印花稅、主動吸引海外企業來港上市等，以刺激港股流動性。

舜宇冧11%逾7年低 恒指昨日低開51點，一度轉升40點，在內地公布數據後掉頭向下，臨近尾市最多挫291點，收市仍跌1.39%，報15,485點；國企指數跌81點或1.54%，報5,194點；科技指數挫93點或3%，報3,005點。全日成交988.86億元，「北水」透過港股通淨賣出6.32億元。

議員倡外匯基金撐市 事實上，本港股票市場表現低迷，為刺激港股流動性，立法會金融服務界議員李惟宏提出10大措施，包括在不影響財政儲備和港元流動性的前提下，動用外匯基金入市，以發揮「帶頭作用」，並提振市場信心。同時提倡下調股票印花稅，例如改收單邊或雙邊各減一半，以帶動高頻交易，強調為了本港市場競爭力，長遠應將股票印花稅稅率降至為零。

恒指上月走勢 10大跌幅藍籌