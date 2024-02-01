港股首月瀉1562點 科指差絕
港股再現沽壓，恒生指數昨日挫218點，1月份僅6個交易日錄得升幅，全月埋單累插1,562點或9.16%，是自去年8月以來最大單月跌幅，科技指數更累跌20%或758點，是指數面世以來最差的一個月！
反觀亞洲股市持續向好，澳洲股市再升至破頂，港股更相形見絀。有業界人士建議動用外匯基金入市、調低股票印花稅、主動吸引海外企業來港上市等，以刺激港股流動性。
舜宇冧11%逾7年低
恒指昨日低開51點，一度轉升40點，在內地公布數據後掉頭向下，臨近尾市最多挫291點，收市仍跌1.39%，報15,485點；國企指數跌81點或1.54%，報5,194點；科技指數挫93點或3%，報3,005點。全日成交988.86億元，「北水」透過港股通淨賣出6.32億元。
恒隆地產(00101)績後遭大行下調目標價，摩根大通削其目標價5%至9.5元，直言即使管理層料今年豪華商場零售額或有中單位數增長，但投資者目前不會太相信有關預測，另憂慮其銷售疲軟的情況，維持「中性」評級。中信里昂則指，為反映市場疲軟引致的租金增長及房地產銷售放緩，將恒隆地產今、明兩年盈利預測下調11.1%及15.1%，並將目標價下調27%至11.6元，維持「買入」評級。
議員倡外匯基金撐市
事實上，本港股票市場表現低迷，為刺激港股流動性，立法會金融服務界議員李惟宏提出10大措施，包括在不影響財政儲備和港元流動性的前提下，動用外匯基金入市，以發揮「帶頭作用」，並提振市場信心。同時提倡下調股票印花稅，例如改收單邊或雙邊各減一半，以帶動高頻交易，強調為了本港市場競爭力，長遠應將股票印花稅稅率降至為零。
港股流動性問題已成市場焦點，財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，港府於去年成立促進股票市場流動性專責小組，全面檢視市場各個範疇，並提出具體改善建議，同時已要求香港證監會及香港交易所(00388)「全速落實」有關短期優化措施，並就促進股票市場可持續發展的中長遠方向進行研究，提出落實措施，且強調相關工作是持續的。
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