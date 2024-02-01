港銀在恒大風險敞口不高

去年稅前多賺62% 去年9月底，銀行特定分類貸款比率為1.61%，與內地相關則為2.68%。阮指，銀行在特定分類貸款中已有75%撥備入帳，其餘則有抵押品支持，撥備覆蓋率達145%，未見引起風險關注。被問到會否要求銀行收緊放貸，他強調，貸款全屬商業決定，金管局不會干預，關鍵是不能加劇行業周期轉變。

去年港銀稅前盈利增長62.1%，較2022年加快43.4個百分點；淨息差擴大0.37個百分點至1.68%。貸款需求減弱，去年貸款跌3.6%，存款則升5.1%。阮稱，有向業界了解，港息高企使部分企業選擇在低利率的地方借錢，例如內地，認為貸款下跌不屬於結構性問題，相信息口轉變時會有改變；息口回落或對淨息差構成壓力，但也有助提高客戶還款能力，銀行的資產及財富管理業務也有望改善。

虛銀全年虧損縮14% 金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，今年息口環境存不確定性，已要求業界保持資產質素穩健，包括核銷和變賣不良資產；去年初歐美銀行危機後，已審視本港的監管，尤其是網上提款可在短時間內構成擠提風險，會要求業界加強分析及管理，但強調未見風險集中問題。

本港虛擬銀行方面，去年客戶增兩成至220萬名，存款及貸款分別增長23%及19%，至370億元及190億元；整體營運收入增長85%，虧損則縮窄14%。