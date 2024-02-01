港銀在恒大風險敞口不高
中國恒大(03333)日前被高等法院頒令清盤，金管局副總裁阮國恒表示，香港銀行對恒大的風險敞口不高，金管局在內房危機之初已要求銀行對高槓桿的民營房企加強風險管理，並減低相關風險敞口，銀行亦對其作出撥備。目前銀行內房相關風險敞口已降至較低水平，相信能管理風險。不過，內房問題仍未解決，未來信貸風險環境有挑戰性，特定分類貸款比率還有上升壓力。
去年稅前多賺62%
去年9月底，銀行特定分類貸款比率為1.61%，與內地相關則為2.68%。阮指，銀行在特定分類貸款中已有75%撥備入帳，其餘則有抵押品支持，撥備覆蓋率達145%，未見引起風險關注。被問到會否要求銀行收緊放貸，他強調，貸款全屬商業決定，金管局不會干預，關鍵是不能加劇行業周期轉變。
去年港銀稅前盈利增長62.1%，較2022年加快43.4個百分點；淨息差擴大0.37個百分點至1.68%。貸款需求減弱，去年貸款跌3.6%，存款則升5.1%。阮稱，有向業界了解，港息高企使部分企業選擇在低利率的地方借錢，例如內地，認為貸款下跌不屬於結構性問題，相信息口轉變時會有改變；息口回落或對淨息差構成壓力，但也有助提高客戶還款能力，銀行的資產及財富管理業務也有望改善。
虛銀全年虧損縮14%
金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏稱，今年息口環境存不確定性，已要求業界保持資產質素穩健，包括核銷和變賣不良資產；去年初歐美銀行危機後，已審視本港的監管，尤其是網上提款可在短時間內構成擠提風險，會要求業界加強分析及管理，但強調未見風險集中問題。
本港虛擬銀行方面，去年客戶增兩成至220萬名，存款及貸款分別增長23%及19%，至370億元及190億元；整體營運收入增長85%，虧損則縮窄14%。
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