產經

美元兌外幣鈔價

2024年01月31日(三) 凌晨報價
貨幣 價格
港元 7.8175
人民幣 7.1789
台幣 31.1490
英鎊▲ 1.2677
日圓 147.7505
歐元▲ 1.0842
加拿大元 1.3414
澳洲元▲ 0.6593
▲每一貨幣兌美元
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