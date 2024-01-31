輪商精選：博比亞迪彈吼21899
雖然美股標指及道指周一齊創新高，惟中港股市未有跟隨外圍升勢。恒生指數昨日低開180點後跌幅擴大，收市返回15,700點水平。
比亞迪股份(01211)料去年盈利最多賺310億元人民幣，按年升幅86.5%。券商指去年第四季業績差過預期，主要受去年尾加大促銷力度，影響毛利水平。市場擔心短線銷售仍有壓力，因內地2月份為車市傳統淡季。
淡友可考慮22507
比亞迪走勢轉差，昨最低跌至173.4元，創2022年11月以來最低，收市跌幅稍為收窄。該股於2022年曾3次跌到162至165元附近均能覓得支持，技術上可以此水平作支持參考。如投資者欲部署反彈，可參考比亞迪認購證21899，行使價241.08元，實際槓桿6.2倍，9月25日到期。如認為正股或進一步下跌，可留意比亞迪認沽證22507，行使價159.9元，實際槓桿4倍，9月20日到期。
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