灣仔舊樓2.4億統一業權
發展商繼續透過舊樓併購吸納土儲，王新興集團昨日透過強制拍賣，以底價2.498億元投得灣仔仁誠大廈全幢，成功統一項目全部業權。
與毗鄰地盤合併建酒店
該集團副總經理陳嘉裕指出，項目將與毗鄰地盤合併發展，地盤面積共約5,000方呎，預期發展酒店為主，並表示對樓市發展審慎樂觀。
是次強拍經由第一太平戴維斯進行，該廈位於摩理臣山道29號，鄰近南洋酒店，屬於一座樓高11層的商住物業，地下為舖位，閣樓、一至9樓為住宅樓層，每層設兩個單位，物業於1969年落成。發展商入稟申請強拍時持有物業逾91.3%業權，尚餘兩個住宅未收購。
上址是今年第二宗完成強拍個案，今年首宗為恒基地產(00012)收購多年、位置貼鄰美麗華酒店的尖沙咀香檳大廈B座，於本月初以底價17.28億元成交。
物業為一幢樓高10層的商住樓宇，住宅樓層位於二至8樓，天台亦設有兩個單位。根據發展商年報，項目預計以12倍地積比率重建，總樓面約14.74萬方呎。
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