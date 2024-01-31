灣仔舊樓2.4億統一業權

發展商繼續透過舊樓併購吸納土儲，王新興集團昨日透過強制拍賣，以底價2.498億元投得灣仔仁誠大廈全幢，成功統一項目全部業權。

是次強拍經由第一太平戴維斯進行，該廈位於摩理臣山道29號，鄰近南洋酒店，屬於一座樓高11層的商住物業，地下為舖位，閣樓、一至9樓為住宅樓層，每層設兩個單位，物業於1969年落成。發展商入稟申請強拍時持有物業逾91.3%業權，尚餘兩個住宅未收購。