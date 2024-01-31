中資3.1億購葵芳匯商舖部分

中資財團大手掃本港商舖物業。葵涌葵芳匯商舖部分以3.1億元連租約售出，成交呎價約14,309元，買家為華潤集團旗下的華潤隆地。

第一太平戴維斯表示，上述項目為興芳路208號葵芳匯地下及1至3樓，物業總建築面積約21,664方呎，該零售基座佔地4層，每層建築面積約5,297至5,677方呎，當中11個舖位已全數獲承租，租戶包括食肆、銀行及健身中心等。資料顯示，該項目由資深投資者羅守輝持有，早於去年1月以約4.5億元放售，最新做價低逾三成。

消息指，長沙灣青山道單號地下，近發祥街，該舖建築面積約1,330方呎，連入則閣樓，市傳以約2,200萬元售出。該舖月租約6.6萬元，租金回報率約3.6厘。原業主買入逾26年，物業升值約1.6倍。

中環甲廈租金降一成 另方面，萊坊發布的《香港每月物業市場報告》指，去年12月中環甲級寫字樓呎租金約95.5元，按月下跌約1.7%，較前一年同期大幅下挫約10.2%。而港島區整體商廈呎租約64.7元，按月及按年計，分別下跌約1.4%與6.9%。

區內商廈業主面對高空置率及不利的供求趨勢，不少都削減叫租水平，或提供彈性的租賃條款以吸引租戶，該公司料今年該區空置率仍維持高位，租金預測持平至下跌約3%。