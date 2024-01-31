低價出貨：天鑄銀主盤傳賣平41%

樓價不斷下挫，市區豪宅價格亦難敵跌市。市傳何文田天鑄1期有銀主盤勁減約900萬元後，以約3,900萬元售出，較約6年半前的成交價，大幅貶值超過四成。

半山壹號2期蝕132萬 消息指出，上述銀主單位為7座中層C室，實用面積約1,581方呎，成交呎價約24,668元。據了解，該單位2017年中購入價逾6,616萬元，呎價約41,848元，現跌價逾2,716萬元或約41.1%。資料顯示，單位於去年以約4,800萬元推出市場放售，惟叫價隨市況下調，最終議價後以上述售價易手，減幅達約18.8%。

同區其他屋苑亦接連有業主蝕讓出貨，中原張仲偉表示，區內半山壹號2期半山徑20號高層戶，實用面積約1,137方呎，三房連套房間隔，開價約2,580萬元，減至約2,218萬元易手，呎價約19,507元。新買家為移民客，見單位售價已調低約14%，即決定入市。原業主於2019年9月以約2,350萬元買入上址，現轉售帳面虧損約132萬元。

市場指出，該區皓畋7座高層D室，實用面積約549方呎，新近以約1,068萬元易手，呎價約19,454元。單位2017年底購入價近1,347萬元，5年多貶值近279萬元，幅度約20.7%。