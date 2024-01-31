二手續冧：藍籌盤九成跌價 海怡月挫10%最甘

10大藍籌屋苑今月成交表現

樓價下跌，10大二手屋苑相繼失守，1月平均實用呎價有9個按月回落，當中更有3個呎價跌穿萬元關口，為2016年4月後首見。鴨脷洲海怡半島期內跌約10%最多。同時，該批項目本月錄約165宗買賣，按月升約15%，已連升兩個月。

海怡半島本月平均實用呎價由上月約14,619元，下跌至1月約13,157元，期間錄約7宗買賣，按月大跌約46.2%。中原盧鏡豪稱，去年12月屋苑成交以質素較高的大單位為主，故平均價被拉高，以致本月價格明顯回落。

映灣嘉湖美孚呎價穿萬元 1月茶果嶺麗港城平均實用呎價按月下挫約6.5%，而將軍澳新都城及鰂魚涌康怡花園，同期分別跌約5.5%及約5%。東涌映灣園暫錄約11宗買賣，平均實用呎價按月跌約1.8%至約9,970元，為2017年9月後再低於萬元價位。

樓價回落，交投回升。10大屋苑中有60%本月交投上升，天水圍嘉湖山莊錄約34宗為藍籌屋苑中最旺，按月漲約61.9%最多，平均實用呎價約8,247元，按月跌約0.7%，連續7個月不足一萬元。鰂魚涌太古城宗數增約50%。

荔枝角美孚新邨錄約33宗，按月升約26.9%，平均實用呎價約9,616元。香港置業吳志輝指，市場憧憬減息，加上農曆新年前購買力釋放，帶動成交。

新港城兩房單位售380萬 事實上，樓價跌勢仍未見底，尤其是上車盤。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山新港城A座低層3室，實用面積約348方呎，減價約30萬元，僅以380萬元成交，呎價約10,920元。樓價不足「4球」，屬屋苑約7年半新低。中原凌活忠稱，荃灣荃景花園12座低層套三房戶，累減178萬元，以559萬元沽出，呎價約10,145元，約6年帳蝕36萬元。

市區迷你單位更慘烈，消息透露，北角嘉運大廈實用面積約153方呎納米單位，成交價僅約210萬元，逾6年帳面跌價近30%。中原歐陽振邦表示，長沙灣喜遇低層D室，議價後以390萬元成交，一手原業主持貨逾6年，帳面蝕讓約100.6萬元。