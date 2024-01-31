旺角新盤599萬起

Elize Park首推30伙 平均呎價$26688 農曆新年前有市區全新盤開價，樂風集團旗下首個住宅項目，旺角洗衣街Elize Park昨日公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約26,688元，較同區對上一年半前推出的新盤高約28%，是次一房戶入場費599.82萬元起。

集團創始人及主席周佩賢表示，項目有其優越之處，難以同其他樓盤直接比較，相信有「識貨客」捧場。她形容，一房定價為「物有所值價」，兩房戶則屬「區域升值王者之選價」。首張價單涵蓋一房及兩房戶，實用面積243至341方呎。

價單設即供及建期兩種付款方法，扣除最高4%折扣後，入場戶為6樓B室一房戶，售價599.82萬元，實用面積244方呎，折實呎價24,583元。售價最低兩房為9樓C室，實用面積326方呎，折實價855.75萬元，折實呎價26,250元。首10名買家可獲價值約6.8萬至9.8萬元的家具禮券。

Larchwood 3伙減價 資料顯示，全盤設52伙，預計關鍵日期為今年6月，屬短期樓花項目。現時同區二手屋苑最新成交呎價15,750至21,271元。該區對上推出市場為Larchwood，於2022年8月首推50伙，折實平均呎價約20,888元，該盤昨修訂價單，將3個實用面積259方呎一房戶，定價劃一下調至699.9萬元，減幅5至10%。

中原陳永傑認為，Elize Park以市價推售，反映發展商「唔憂賣」，以高質素吸引知音客。美聯布少明料，該盤落成後呎租可達70元水平，可享逾3厘回報。

瑜一‧天海將推內園一房 華懋集團發展的何文田站瑜一系列，至今累售439伙，套現約75億元。集團銷售總監封海倫表示，有機會於農曆新年後首推瑜一‧天海的內園一房戶。由周六至2月29日，購買瑜一‧天海及瑜一第1C期的首5名買家，均可獲約1.8萬元的餐飲禮券。同時，由昨日起至2月29日，首3名經美聯購入單位買家，可獲贈價值約6萬元的新春大利是。

親海駅兩期累售877伙，套現逾57.6億元，僅餘9伙海景三房戶待售，入場戶為第2B座20樓E室，實用面積707方呎，折實價1,049萬元，折實呎價約14,837元。

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，昨沽1A座38樓A室連天台及平台特色戶，實用面積1,708方呎，四房兩套間隔，成交價6,960萬元，創項目新高，呎價約40,749元。

封海倫（右三）表示，瑜一現時平均成交呎價約28,409元。 陳詠慈稱，親海駅兩期累售877伙，套現逾57.6億元。 Elize Park首張價單詳情