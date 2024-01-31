旺角新盤599萬起
Elize Park首推30伙 平均呎價$26688
農曆新年前有市區全新盤開價，樂風集團旗下首個住宅項目，旺角洗衣街Elize Park昨日公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約26,688元，較同區對上一年半前推出的新盤高約28%，是次一房戶入場費599.82萬元起。
集團創始人及主席周佩賢表示，項目有其優越之處，難以同其他樓盤直接比較，相信有「識貨客」捧場。她形容，一房定價為「物有所值價」，兩房戶則屬「區域升值王者之選價」。首張價單涵蓋一房及兩房戶，實用面積243至341方呎。
價單設即供及建期兩種付款方法，扣除最高4%折扣後，入場戶為6樓B室一房戶，售價599.82萬元，實用面積244方呎，折實呎價24,583元。售價最低兩房為9樓C室，實用面積326方呎，折實價855.75萬元，折實呎價26,250元。首10名買家可獲價值約6.8萬至9.8萬元的家具禮券。
Larchwood 3伙減價
資料顯示，全盤設52伙，預計關鍵日期為今年6月，屬短期樓花項目。現時同區二手屋苑最新成交呎價15,750至21,271元。該區對上推出市場為Larchwood，於2022年8月首推50伙，折實平均呎價約20,888元，該盤昨修訂價單，將3個實用面積259方呎一房戶，定價劃一下調至699.9萬元，減幅5至10%。
中原陳永傑認為，Elize Park以市價推售，反映發展商「唔憂賣」，以高質素吸引知音客。美聯布少明料，該盤落成後呎租可達70元水平，可享逾3厘回報。
新鴻基地產(00016)等的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST昨連沽兩伙，共涉1,169.73萬元。
瑜一‧天海將推內園一房
華懋集團發展的何文田站瑜一系列，至今累售439伙，套現約75億元。集團銷售總監封海倫表示，有機會於農曆新年後首推瑜一‧天海的內園一房戶。由周六至2月29日，購買瑜一‧天海及瑜一第1C期的首5名買家，均可獲約1.8萬元的餐飲禮券。同時，由昨日起至2月29日，首3名經美聯購入單位買家，可獲贈價值約6萬元的新春大利是。
親海駅贈指定買家金龍
臨近農曆新年，發展商贈送禮品吸客。長實集團(01113)旗下的油塘親海駅，推出「金龍送福‧吉祥滿屋」優惠。該公司營業部經理陳詠慈表示，由周六起至2月29日，購買該項目指定三房單位的買家，可獲贈價值約9.98萬元的足金金龍一個。
親海駅兩期累售877伙，套現逾57.6億元，僅餘9伙海景三房戶待售，入場戶為第2B座20樓E室，實用面積707方呎，折實價1,049萬元，折實呎價約14,837元。
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，昨沽1A座38樓A室連天台及平台特色戶，實用面積1,708方呎，四房兩套間隔，成交價6,960萬元，創項目新高，呎價約40,749元。
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