簡訊一覽
●中電控股(00002)披露，去年度業績要為澳洲EnergyAustralia（EA）的客戶業務（向澳洲用戶賣電）作商譽減值約59億元。然而，即使計入此，中電仍料去年多賺逾6倍至約66億元。
●滙豐控股(00005)因在保護客戶利益上存在缺失，被英倫銀行審慎監管局（PRA）罰款5,740萬英鎊（約5.69億港元）。
●歐舒丹(00973)公布，去年12月底止2024財年第三季度銷售錄8.43億歐元，按固定匯率計按年升24.6%；首3季累計銷售19.15億歐元，按固定匯率計算按年增長24.8%。
●經營千色Citistore百貨等業務的恒基發展(00097)預期，去年度將錄虧損約7,200萬元，即較2022年度賺500萬元轉盈為虧。
●李寧(02331)於1月25日獲富達以平均每股17.07元，增持360.9萬股，料涉逾6,160萬元，持股量由5.99%增至6.13%。
●香港交易所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）據報正研究在港設立金屬倉庫，並希望最終能為其打開通往中國內地的大門。
●內地著名白酒品牌五糧液傳將從2月5日起將核心產品第八代五糧液出廠價，由目前每瓶969元（人民幣‧下同），調高50元至1,019元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：