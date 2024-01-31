豐田銷量連續4年封王

過去一年全球各大小車企競爭激烈，惟日本車企一哥豐田汽車（Toyota）全球銷量仍然連續4年全球第一，去年全球實際銷量逾1,123.3萬輛，按年升7.2%，遠遠拋離對手福士（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）的923.95萬輛。不過，消息未見對股價有刺激作用，在日本上市的豐田昨收市跌0.8%，報2,959.5日圓。

電動車僅賣10.4萬輛 未達標 細看數據分布，豐田同名牌子和Lexus品牌的銷量達破紀錄的1,030.73萬輛，按年增加7.7%；產量亦增11.1%至1,003.31萬輛，均刷新紀錄高位並首次突破1,000萬輛。電動車方面，集團僅賣出10.4萬輛，較去年11月訂下的至少12.3萬輛目標為低，反映在電動車領域發展仍不及其他對手。

另方面，法國傳統車廠雷諾（Renault）最新亦放棄分拆旗下電動車Ampere上市計劃，可見要在電動車市場分一杯羹並非易事。雷諾指，考慮到目前股市狀況及更強的現金生成能力，應專注於執行現有計劃，尋求為股東提供最大利益；又強調就算不經由新股上市，仍有許多公司有興趣投資在Ampere，並承諾集團將繼續資助Ampere的開發，目標2025年達收支平衡。