舜宇發盈警 料純利減半
雖然全球消費電子行業增長有觸底反彈的迹象，但手機市場復甦步伐滯後。作為iPhone的上游供應商之一的舜宇光學(02382)發盈警，料去年度純利介乎10.83億至12.03億元人民幣，相當於按年減少50至55%，主要是智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈及智能手機攝像頭持續呈現「降規降配」趨勢，導致手機鏡頭及手機攝像模組的平均售價、毛利率壓力加大。
雖然作為供應商的舜宇宣稱手機廠有降低鏡頭規格的趨勢，但眾所周知近年各大內地手機品牌都以鏡頭作為賣點，比如小米(01810)與德國奢侈相機品牌徠卡（Leica）的合作、OPPO則與哈蘇（Hasselblad）合作、vivo則是用上了蔡司鏡頭。假如舜宇的說法準確，則證明了可能有些手機品牌假借高端光學大廠的名號，實際上暗地裏「降規降配」。
三星S24今全球正式上市
不過，南韓三星以人工智能（AI）技術做賣點的新一代旗艦智能手機Galaxy S24於今日在全球正式上市。三星官網顯示，香港S24 Ultra售價由9,888元起，S24+售價7,598元；S24售價5,898元。
據報Galaxy S24系列在南韓的一周預售量高達121萬部，創S系列預售量之最；在印度的預售量僅3天亦創新高，故市場高度關注其全球開售的反應如何。
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