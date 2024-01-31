舜宇發盈警 料純利減半

不過，南韓三星以人工智能（AI）技術做賣點的新一代旗艦智能手機Galaxy S24於今日在全球正式上市。三星官網顯示，香港S24 Ultra售價由9,888元起，S24+售價7,598元；S24售價5,898元。

據報Galaxy S24系列在南韓的一周預售量高達121萬部，創S系列預售量之最；在印度的預售量僅3天亦創新高，故市場高度關注其全球開售的反應如何。