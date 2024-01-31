產經

舜宇發盈警 料純利減半

iPhone上游供應商之一的舜宇光學，業績料受累手機銷售復甦滯後。 iPhone上游供應商之一的舜宇光學，業績料受累手機銷售復甦滯後。
iPhone上游供應商之一的舜宇光學，業績料受累手機銷售復甦滯後。
雖然全球消費電子行業增長有觸底反彈的迹象，但手機市場復甦步伐滯後。作為iPhone的上游供應商之一的舜宇光學(02382)發盈警，料去年度純利介乎10.83億至12.03億元人民幣，相當於按年減少50至55%，主要是智能手機市場需求持續疲軟、行業競爭激烈及智能手機攝像頭持續呈現「降規降配」趨勢，導致手機鏡頭及手機攝像模組的平均售價、毛利率壓力加大。
雖然作為供應商的舜宇宣稱手機廠有降低鏡頭規格的趨勢，但眾所周知近年各大內地手機品牌都以鏡頭作為賣點，比如小米(01810)與德國奢侈相機品牌徠卡（Leica）的合作、OPPO則與哈蘇（Hasselblad）合作、vivo則是用上了蔡司鏡頭。假如舜宇的說法準確，則證明了可能有些手機品牌假借高端光學大廠的名號，實際上暗地裏「降規降配」。
三星S24今全球正式上市
去年內地智能手機市場出貨量按年跌半成，創近10年以來新低，上季雖有輕微反彈，但市場憂慮在近日內房再爆雷，加上整體經濟景氣未復，為今個新春前後手機銷售旺季表現添變數。手機相關股普遍受壓，富智康(02038)昨日收跌5.77%，瑞聲科技(02018)及舜宇均跌逾2%。
不過，南韓三星以人工智能（AI）技術做賣點的新一代旗艦智能手機Galaxy S24於今日在全球正式上市。三星官網顯示，香港S24 Ultra售價由9,888元起，S24+售價7,598元；S24售價5,898元。
據報Galaxy S24系列在南韓的一周預售量高達121萬部，創S系列預售量之最；在印度的預售量僅3天亦創新高，故市場高度關注其全球開售的反應如何。
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