Bitcoin現貨ETF日吸452億

隨着Bitcoin ETF制度化，美國料極難禁止數碼資產。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）發行的比特幣（Bitcoin）現貨交易所買賣基金（ETF）吸引了大量資金流入，連帶其他比特幣現貨ETF總計則吸引總資金逾58億美元（約452億港元），足以抵銷灰度比特幣信託（GBTC）流出的資金。GBTC沽壓減緩，帶動比特幣價格昨重上每枚4.3萬美元水平，曾高見43,410美元，而以太幣曾見2,307美元。

此外，市場也在關注聯儲局議息結果，數據顯示過去12次聯儲局利率決議，Bitcoin有9次的表現優於標普500指數。

自Bitcoin現貨ETF早前正式掛牌交易後，過去以其他方式間接投資比特幣的資金開始重新部署，一些新上市的ETF亦受到追捧，比如由基金公司貝萊德推出的iShares，其於周一的資產管理規模突破20億美元。VettaFi研究部副總監Roxnna Islam指出，大型資管公司擁有知名度及流動性支持，將會隨着時間進一步在發行量及資產規模上拋離其他對手。另有分析指，隨着Bitcoin ETF制度化，美國未來將極難禁止數碼資產，從而使比特幣永久地改變其性質。

幣價或年半見17萬美元 市場預計在今年4月22日，Bitcoin將迎來第4次減半，即每個區塊的Bitcoin獎勵將從當前的6.25枚降至3.125枚。天橋資本（Skybridge Capital）創始人Anthony Scaramucci表示，回顧過去Bitcoin的減半周期，Bitcoin減半當日的價格乘以4，在18個月過後的表現幾乎都非常接近，故他預測Bitcoin是次減半後，將至少飆升至17萬美元，未來更將上望40萬美元。