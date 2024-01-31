道指早段偏軟 美明年失業率恐上7%

雖然近來美國公布的經濟數據向好，使市場對於經濟「軟着陸」預期不斷升溫，但仍有不少專家對此感到懷疑。瑞穗銀行美國利率產品業務宏觀策略主管Dominic Konstam認為，近期通脹回落並非良好信號，反而可能預示未來企業收入及盈利萎縮，並導致失業率飆升。

市場亦關注本周五公布的美國非農就業數據及失業率。根據Konstam的說法，投資者不應因為通脹回落感到樂觀，反而要擔心未來6個月勞動力市場可能會惡化；到明年底失業率更可能會上升到6至7%，使得經濟出現「硬着陸」。

他指出，新冠疫情期間的通脹幫助企業加價並提高了利潤率，並且導致企業在成本管控方面變得「有點懶惰」，加上當時就業市場緊絀令企業養成了「囤積勞動力」的習慣。然而，隨着通脹數據回落，一切都會逆轉，企業會因為利潤率下降而開始減少招聘、大舉裁員。

GM料今年多賺3%勝預期 美股3大指數周二早段偏軟，道指曾跌66點，報38,266點；標指跌6點，報4,921點；納指跌28點，報15,599點。其他數據方面，美國去年11月標普/Case-Shiller 20大城市樓價經季節調整後按月升0.15%，低過市場預期。

另邊廂，陸續有更多焦點企業公布業績，通用汽車（GM）公布了截至去年底止一季業績，期內收入按年微跌0.29%至429.8億美元，純利21.02億美元，按年增長5.15%。值得留意的是，該純利數字包括了去年底美國汽車廠大罷工對公司造成的損失，涉及約11億美元。展望今年，GM預計純利介乎98億至112億美元，以中位數計相當於按年增長3.68%，好過市場預期。該公司股價早段曾升8.28%。

輝瑞上季收入跌逾四成 美國大型藥廠輝瑞公布，截至去年底止一季收入按年大跌41.33%至142.49億美元，主要受累新冠疫苗「復必泰」銷售大減；季度列帳虧損為33.69億美元，按年盈轉虧，原因包括新冠口服藥Paxlovid相關的35億美元減值。撇除若干單次項目後，經調整利潤為5.93億美元，按年跌幅仍達到90.94%。輝瑞股價早段曾跌1.26%。