腦機接口商機萬五億

馬斯克公司首次人腦植入晶片 以「念力」控制機器的科幻情節成為現實。美國富豪兼Space X創始人馬斯克於社交媒體平台X透露，其於2016年創立的「腦機接口」技術初創公司Neuralink，完成首宗將人腦晶片移植到人腦的手術，病人康復進度良好，初步結果反映技術前景廣闊，預告Neuralink首款產品叫「Telepathy」（心靈感應）。

去年9月才獲監管批准 Neuralink以前已經對動物做過多次實驗，成果包括讓猴子只用腦就能打機，而這次手術是首次在人體進行，源於美國食品及藥物管理局（FDA）去年9月的批准。

操作上，Neuralink用機械人將一塊「腦機接口」（Brain-Computer Interface，BCI）形象晶片植入大腦中控制人類活動意欲的部分，它具備「超微細線」在大腦傳導信號，終極目標是僅用大腦就能操控電腦的游標和鍵盤。

要留意的是，Neuralink並非獨家從事「腦機接口」，該企創始人之一後來開辦的Precision Neuroscience，曾將裝置放在大腦組織之上；獲微軟及亞馬遜創始人撐腰的Synchron，也試過將設備植入人腦。Blackrock Neurotech較舊款的產品亦已安全植入多人，使他們得以進食、發電郵，甚至操控機械人。

更貼切地說，本次實驗的意義在於追上對手、植入人腦的位置深一點，以及快——取得FDA批准半年內便完成。專家稱，Neuralink現在需要證明其技術比Synchron或Precision做得更多。

馬斯克稱，取得良好結果的技術是「神經元脈衝感應」（Neuron Spike Detection）——即接收大腦發出的信號，但未有提供更多細節。

他續稱，Telepathy可讓人僅僅透過想像控制其電話或電腦，進而控制任何設備，初步用家是四肢無法活動的人，「想像一下（英國已故物理學大師）霍金與外界溝通的速度快過一個打字摩打手或拍賣商……這就是目標。」

美歐日力谷 華急追趕 諮詢公司麥肯錫曾估計，在10至20年內，腦機接口產業將產生最多2,000億美元（約1.56萬億港元）的經濟價值，難怪美國、歐盟、日本和南韓等多個發達經濟體都將之列為戰略級科技。

中國當然不例外，去年2月便成立了「中國腦機接口產業聯盟」，工信部不下一次開腔要加速發展，日前與另外6個部委發布的《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，也將腦機接口列為「打造標誌性產品」的重點任務，鼓勵這種外界以「心想事成」形容的技術，應用於醫療和無人駕駛等。

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