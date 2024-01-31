深圳去年GDP增6% 料勝香港

本港去年第四季乃至全年的本地生產總值（GDP）今日下午出爐，同樣股樓運滯的深圳昨日則搶先公布，去年GDP為3.46萬億元（人民幣‧下同），增長6%，觀乎本港財金官員去年11月初把本港去年經濟增長預測由最少3.5%降至「逾3%」，可見深圳反彈幅度勝香港。深圳市同時把今年的經濟增長目標設於5.5%，比廣州、北京和上海進取，更不用說比預測屢被下調的香港樂觀。

深圳雲集華為、中興、比亞迪等招牌科企，中芯亦有設廠，去年全市戰略性新興產業實現增加值近1.45萬億元，增速達8.8%，對GDP的比率升至41.9%；固定資產投資在基建減5.1%的情況下仍升11%，工業更增43%。即使港口貨櫃吞吐量以標準箱計算跌0.5%、進口跌4%，出口卻增12.5%。

深圳去年社會消費品零售總值近1.05萬億元，首度破萬億元，增速7.8%，或約758.74億元。深圳本地傳媒曾指，港人去年10月在當地消費36億元，即單是這個月已貢獻4.74%的增量。物價低水是吸引力之一，去年深圳通脹率由2.3%降至僅0.8%。

金融方面，去年深圳交易所股票交易額保持亞洲第一、全球前3，債券發行額首度突破兩萬億元，金融業增加值升5.8%；另金融機構本外幣存款餘額增長8.1%。

深成指續下挫 年內冧12% 不過，中國經濟惹憂，且外資對中國資產存戒心，深圳股市頹勢未轉，去年瀉近14%的深成指，昨日又創2019年2月後即市低位，並以接近全日低位的8,375點收市，跌2.4%，今年累跌12%；創業板指數跌2.47%，收報1,583點；滬綜指則跌1.83%。滬股通錄25.02億元淨買入，深股通錄7.59億元淨賣出。滬深兩市總成交額僅約6,636億元。