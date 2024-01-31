恒隆業績遜 籲保本保命

他稱，退休與健康無關，之後他會在公司保留小辦公室，專注於公職，閒時會看書和旅遊，不會對下一任指指點點，確保其兒子兼繼任人陳文博，以及行政總裁盧韋柏有很大的自由度。

日前滙豐環球研究警告，未來12個月可能有三分之一地產股會減派息，整個板塊財務成本或按年升56%。盧韋柏表示，以恒隆地產為例，去年平均有效借貸利率因平均息率上升而增至4.3厘，按年升0.8厘，但他強調與2020年數字差不多，財務健康，成本可控。

該企去年底止淨債項股權比率為31.9%，按年上升3.8個百分點，管理層解釋，主要因為其物業開工量增加所致。即將在4月繼任董事長的陳文博表示，今年集團有約300萬方呎的樓面待建，為2019年以來的高峰。他又指，集團在內地興建和營運高端商場的業務方向清晰，未來幾年都不會有變化。

如減去中期業績，去年下半年恒隆地產基本溢利19.12億元，按年跌3.53%，也低於上半年的22.25億元；內地物業租賃的營運溢利按年跌0.83%。對於下半年表現不及上半年，盧韋柏解釋，主要是人民幣貶值所致，另外也因為2022年上半年有上海封城事件，在基數較低之下，去年上半年表現強勁。以人民幣計，內地租賃收入全年增8%，上半年增13%。

觀望樓市 看淡商廈 對於樓市，盧表示，本港經濟環境及樓市需求仍需時尋求方向，息口高企下，對樓市持觀望態度。惟他相信，高端市場仍然有價有市，以及具備防守性。

商業物業方面，未來幾年將會是香港寫字樓供應的高峰，空置率高企或令租金受壓，回復的關鍵在於會否有更多公司擴充。

陳啟宗則認為目前做生意要「保本保命」，最重要不要犯大增資本開支的錯誤。雖然市況不樂觀，但他謂也不用太悲觀，在眾人悲觀之時或會出現機會，認為市場早晚會回來，「住宅市場總會OK」。

恒隆集團去年全年收入按年降0.55%至108.81億元，列帳純利升3.42%至28.11億元；基本純利跌2.37%至29.31億元。列帳每股盈利2.06元，派末期息0.65元，按年不變。

恒隆系2023年業績摘要