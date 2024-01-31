內房「壞孩子」 清盤恐續來

債權人勢跟風 湧港呈請 中港地產發展商年關難過！樓市寒冬在農曆新年前吹得更為寒風凜冽，曾被外界形容為「大到不能倒」的中資房地產民企龍頭也避不開債彈，要從巨債懸崖直墜清盤谷底。香港樓市辣招屢勸不退，飽經風雨的港資發展商亦日子難過，最慘是這些年北上擴展的內房業務又遇上大熊市，「雙失」遭遇，頓令過去予人「牙擦擦」形象的地產富豪，如今都變得不敢再輕言樂觀，坦言目前是「保本保命」的時候！

恒大兩附屬股價波動 據官媒評論文章，恒大的問題是長期財務造假等違法違規，甚至犯罪所導致的風險大量積累。文章引述資深市場觀察家指出，在呵護企業發展的基礎上，當局會把守法經營的「好孩子」和違法違規的「壞孩子」分開，及時防止劣幣驅逐良幣的局面，也不會任由「壞孩子」野蠻發育、欺凌欺負「好孩子」。

投行瑞銀指出，香港高等法院向恒大頒令清盤，適用於集團離岸資產，對其內地資產的牽連有限。中港法院就破產重組有互認協議，目前境外債權人可在試點城市嘗試介入恒大內地資產。惟同日生效的《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》中，明確規定多個不適用情況，被排除的判決包括清盤或破產案件申請。換言之，恒大清盤令能否被內地直接認可，並沒因新例而增加勝算。

大和也指，恒大境內資產會否被執行清算，存在許多不確定性，原因包括大部分恒大境內資產已被地方法院凍結；鑑於對社會穩定的潛在影響，清盤令或面臨內地政府的阻力。

對其他深陷債務困境的房企，亦是雪上加霜。大和料，恒大清盤令將導致其他房企債權人有樣學樣，陷困內房股價將隨之受壓，特別是重燃預售樓業主及股東，對開發商流動性風險及交付能力的憂慮。瑞銀亦稱，恒大清盤令一出，將加速其他內房的境外債重組談判，以免債券持有人失去耐性，挾清盤作談判最後手段。

內房在港清盤噩夢接連成真