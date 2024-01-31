恒指期結日插穿萬六 僅4藍籌升

港股在期指結算日受壓，恒生指數一度插422點，收市再跌穿萬六關，全日成交亦按日縮5.24%至948.98億元，不足千億元，沽空比率進一步降至16.3%，按日減1.81個百分點。南下「北水」連續第二日錄得淨流出，惟規模按日減少66.86%至8.6億元。

友邦挫4% 港鐵52周低 恒指昨日低開180點，甫開市已穿萬六關口，報15,896點，並屬全日高位，其後跌幅擴大，低見15,654點，收報15,703點，挫373點或2.32%。國企指數收報5,275點，下滑133點或2.47%；科技指數收報3,098點，跌104點或3.27%。

美資券商花旗預測，比亞迪去年第四季初步核心純利按季跌11%至85億元人民幣，低於市場預期的按季持平，相信是因為年底代理商為全年業績衝刺，造成額外成本；高端產品銷售組合改善的進度慢過預期；以及大眾市場減價競爭。

該行認為，比亞迪首季新能源車純利按年升33%至42億元人民幣，按季顯著下滑，主要基於季節性因素及產品轉型，予其「買入」評級，目標價463元。

另一間美資券商摩根士丹利則指出，比亞迪去年第四季業績表現或令股價受壓，但沽壓不大，又推算其上季每輛車盈利按季減少26%，到8,400至8,600元人民幣，主要受汽車平均售價下跌及增加折扣拖累，該行又關注比亞迪今年首季的銷售表現。