中小企首季營商信心轉弱

香港生產力促進局公布的渣打香港中小企領先營商指數，今年首季綜合營商指數按季回落3.9至43.7，重返2022年第四季水平，並低於50的中性水平線。調查反映本港中小企對營商氣氛仍抱審慎態度，企業對今季的生意額信心同告回落。

連續3季看淡環球經濟 該項調查於去年12月進行，訪問了808家本港中小企。5大分項指數中，除了投資意向保持平穩外，其餘4項都錄得跌幅，當中盈利表現及營業狀況的跌幅最勁，分別按季跌8.3及7.5，至37.1及40.2。環球經濟跌4.3至30.3，是連續3季下跌，自去年次季累跌18，反映企業繼續受外圍環境挑戰。

不過，企業在招聘意向仍持正面態度，該分項指數按季僅跌1，至52，仍企於50之上。另91%受訪中小企表示，今季會維持或增加投資，比例按季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「線上/線下市場推廣」及「資訊科技系統」。

此外，預期員工薪酬上升的中小企比例升10個百分點至35%，預期原材料成本上升的比例亦回升4個百分點至59%，反映將重新面對成本上升壓力。但大部分中小企並沒有計劃將成本上升壓力轉嫁消費者，只有23%計劃加價。

渣打料靠外貿支持復甦 在11大行業中，以金融及保險業的綜合營商行業指數升幅最高，回升至50的中性水平以上。多個行業都錄下跌，其中進出口貿易及批發業及零售業指數低於40。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆亦指，中小企於本季的招聘和投資意欲較上季相對穩定，預示本港經濟增長動力，將繼續由倚重內需的行業，逐步轉移至以對外貿易為主的行業，為香港進一步復甦帶來幫助。