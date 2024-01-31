¼美商對港營商前景悲觀

香港美國商會最新發表的商業信心調查結果顯示，受訪會員將中美關係緊張、海外公眾對香港的觀感，以及中國經濟放緩列為今年首3大的商業挑戰，計及香港經濟復甦較慢的因素，有26%受訪會員表示，對未來12個月香港的商業前景感悲觀；而表示中性及樂觀的比例則分別為40%及34%。可幸的是，78%的受訪會員沒有計劃在未來3年將香港的地區性總部遷離。

21%受訪會員預計今年中美關係將惡化，56%認為將持平，22%認為將改善。而97%受訪會員認為，正面的中港雙邊關係對其中港生意影響重要。當被問及美國政策限制美資在中國的商業投資，50%受訪會員注意到這將對全球商業造成影響，29%認為這將令未來中國投資暫停；23%將再檢視在中國的長期業務營運。

六成擴充業務審慎 此外，96%的受訪會員稱過去12個月香港的商業環境表現持平及優秀，當中31%認為表現良好，26%認為表現十分好，2%認為表現優異；81%表示去年公司收入按年持平或有所增加，60%對擴充業務保持謹慎，56%計劃不會改變招聘。

作為國際都會，76%受訪會員仍視香港是高競爭力或具競爭力，主要受惠國際連通性、資金自由流動、低且簡單的稅制、法律與監管體系、資訊與數據自由流動，進出中國的門戶，以及基礎設施和交通聯繫，但生活成本（包括住屋）、商業成本及人才供應是損害香港競爭力的重要因素。

該商會總人數522名，是次調整有136名會員填寫了問卷，回覆率25%。