港股冀增流動性 研縮窄買賣價差

業界籲長遠免徵印花稅 股票印花稅是投資者交易成本之一，成本愈高，自然削弱投資者入市意欲。中資券商海通國際研究董事總經理兼股票研究部主管陳昊飛認為，香港的股票印花稅率一定要減，至少要只收單邊，而降低交易成本是環球市場大趨勢，長遠應將股票印花稅降至為零。

洽商加快審批中企上市 禹銘投資管理董事及組合基金經理林志成也持相同意見， 因市場上除了倉位以年計的長線基金，還有不少高頻交易者，特別是佣金極低的「量化基金」（Quant Fund），當減低交易成本，有助吸引這類投資者在港交易，從而帶動股市交投。

港府已採納專責小組下調股票印花稅方案，並在去年11月中旬實施。唐家成指，樂見港府接納專責小組提出的建議，而港府官員已要求港交所及證監會就部分長期建議措施進行研究，若是適合再推出，具體措施則不便透露，認為港府正積極從多方面推動本港市場流動性，他對本港市場發展前景十分樂觀。

另外，本港財金官員表示，資金流向不會一面倒，最重要是利用好香港的獨特優勢，目前正與內地監管機構討論加快審批企業來港上市進度。同時，對外鼓勵中東和東南亞國家企業來港上市，亦會全力發展債券市場，補充融資功能等。