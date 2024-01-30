有序化解內房債 華復甦除後顧憂

被喻為大得不能倒的中國房地產企業「中國恒大」終於確認清盤收場，從昨日兩地資本市場的表現來看，市場已一定程度消化事態發展，故暫時而言相關的衝擊在可控水平。事實上，以市場化手段來化解內房債彈，是中國房地產市場復常的重要一步，也好為整體經濟復甦盡快掃除絆腳石。以目前中國資產價值極端低水，基本上已將引爆債彈震撼程度盡量減輕，得堅定有序化解這場危機，堅守不發生系統性風險的底線，黎明前的黑暗將逐漸見到盡頭。

自恒大出事以來，陸續有房企出現債務違約，甚至資不抵債，須要積極賣產套現、與債主商談重組債務。發展項目缺錢投入，停建停售，資金無法如期回籠。物業發展是大銀碼的投資，一般涉及資本槓桿操作，分別只在於槓桿程度的高低。長期的資金周轉困局，規模更大、財政更強的發展商都會面臨考驗，變相加大整個產業的危機，亦大大影響內地的固定資產投資表現，經濟增長誠然已在付出代價。

不過，這些年內房過度槓桿，且影響到居民基本住屋生活，也威脅到金融體系穩定，更困難的債彈，當局都要積極應對化解。基本上，近年當局定調「房住不炒」，是徹底改變了市場對樓價、地價只升不跌的預期；其次是為房企負債水平及銀行發放房貸定出紅線指引，以鎖定行業信貸風險惡化，並盡量維持低利率環境，緩減各方的債務壓力。

繼而當局着手理順樓市供需關係，一方面積極調整房策，釋放用家需求，另一方面則鼓勵銀行為重點房企的債務提供過渡性支援，確保交樓順暢，最大程度保持市場流動性及支持居民置業信心。基本上，這些舉措一直在做，亦一直加大力度，盡可能加強產業抗逆力。今次恒大被頒令清盤，若能守住不發生系統性風險，這場硬仗算是取得階段性的勝利。

其實，過去在美國主導下全球央行「大撒幣」，房地產泡沫是各主要城市的普遍現象，大量資金鎖在樓市，非但加大金融體系與經濟發展的風險，也影響居民生活。中國的房地產泡沫嚴重，威脅到金融體系及地方財政，算是最先着手去槓桿、消泡沫的主要經濟體。無可否認，整頓房地產行業得為此付出沉重代價，包括令相關的財富效應消退，投資與消費遇冷，加大經濟降速壓力，但也只有切切實實化解房地產債彈，解除這個大包袱，中國經濟始可無後顧之憂重新出發。

利息波動與資產泡沫爆破，往往是全球金融市場危機的引子，而美國貨幣政策就主導劇本節奏，最終也由美國來割韭菜。如今，中國未有跟隨美國的貨幣政策步伐，亦積極化解自身的債務危機。雖然美國推動製造業與華脫鈎，對中國製造業造成衝擊，但中國全產業鏈優勢猶在，亦擁有龐大的內需市場，且整體市場門戶保持對外開放，只要未來能兌現改革開放的承諾，提供可靠、具前景的投資環境與機遇，有望為世界提供美國以外的可持續發展模式。中國得堅持克服眼前的困難，並以強而有力的措施有效管理好市場預期，重建信心！