產經

輪商精選：恒指睇升 吼68054

市場憧憬政策繼續支持資本市場表現，周一恒生指數開局重上20天線約16,000點關口，投資者焦點落於一眾有中特估概念的股份身上，包括基建、內銀、石油及電訊股等表現強勢。
恒指昨出現指數及波幅同升的情況，惟波幅指數只是微升，仍然看好後市的投資者，若擔心波動性即波幅或開始回落，可留意恒指牛證68054，收回價15,600點，2025年9月到期，實際槓桿28.7倍。當恒指上周一及周二低見15,000點附近水平之時，恒指波幅指數升至29之上，如看淡的投資者認為恒指回落波幅或再抽升，或可留意認沽證的部署，其中可留意價外恒指認沽證17584，行使價14,000點，2025年3月到期，實際槓桿4.4倍。
看好聯通留意17658
中特估概念支持下，「三桶油」中的中國海洋石油(00883)股價再破頂上揚。有大行發表報告，指集團去年淨產量預測高於早前指引，維持買入評級及15.8元目標價。投資者如看好中海油股價，可留意中海油價外認購證20185，行使價16.22元，7月到期，實際槓桿7.9倍。
同屬中特估概念，電訊股中的中國聯通(00762)股價上周突破100天線，上周四起一連3天挑戰250天線約5.5元，投資者如看好聯通，可留意轉換比率為5：1的價外聯通認購證17658，行使價7.2元，6月到期，實際槓桿8倍。
最後受減價戰的不利消息拖累，一眾新能源車股表現繼續反覆試底，比亞迪股份(01211)見2022年尾以來低位。投資者如看淡或對沖比亞迪，可留意比亞迪認沽證22252，行使價160元，9月到期，實際槓桿4倍。相反，有大行認為農曆新年後公司有望推出新車款，建議買入，目標價300元。投資者如看好可留意比亞迪認購證22130，行使價241元，9月到期，實際槓桿6倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc