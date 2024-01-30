輪商精選：恒指睇升 吼68054
市場憧憬政策繼續支持資本市場表現，周一恒生指數開局重上20天線約16,000點關口，投資者焦點落於一眾有中特估概念的股份身上，包括基建、內銀、石油及電訊股等表現強勢。
恒指昨出現指數及波幅同升的情況，惟波幅指數只是微升，仍然看好後市的投資者，若擔心波動性即波幅或開始回落，可留意恒指牛證68054，收回價15,600點，2025年9月到期，實際槓桿28.7倍。當恒指上周一及周二低見15,000點附近水平之時，恒指波幅指數升至29之上，如看淡的投資者認為恒指回落波幅或再抽升，或可留意認沽證的部署，其中可留意價外恒指認沽證17584，行使價14,000點，2025年3月到期，實際槓桿4.4倍。
看好聯通留意17658
中特估概念支持下，「三桶油」中的中國海洋石油(00883)股價再破頂上揚。有大行發表報告，指集團去年淨產量預測高於早前指引，維持買入評級及15.8元目標價。投資者如看好中海油股價，可留意中海油價外認購證20185，行使價16.22元，7月到期，實際槓桿7.9倍。
同屬中特估概念，電訊股中的中國聯通(00762)股價上周突破100天線，上周四起一連3天挑戰250天線約5.5元，投資者如看好聯通，可留意轉換比率為5：1的價外聯通認購證17658，行使價7.2元，6月到期，實際槓桿8倍。
最後受減價戰的不利消息拖累，一眾新能源車股表現繼續反覆試底，比亞迪股份(01211)見2022年尾以來低位。投資者如看淡或對沖比亞迪，可留意比亞迪認沽證22252，行使價160元，9月到期，實際槓桿4倍。相反，有大行認為農曆新年後公司有望推出新車款，建議買入，目標價300元。投資者如看好可留意比亞迪認購證22130，行使價241元，9月到期，實際槓桿6倍。
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