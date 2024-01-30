專家點評：內房頒令清盤未必係壞事

在清盤令下，香港高院稍後將任命清盤人，有權接管恒大全部資產以償還債務。根據香港相關法律，法院一旦信納已符合《公司清盤條例》第177（1）條所載其中一項要求（包括公司無力償還債務），便可對該公司發出清盤令。

深圳法院料可提供協助 法院會考慮債權人的意願以及公平公正原則。在強制清盤期間，所有針對公司的訴訟程序及債權人的行動都會自動中止，除非法院批准此類程序開始或繼續。此外，董事的權力將會被暫停，而受法院監督的清盤人將負責收回及變現公司資產、調查公司事務、裁定債權人的申索，以及從清盤產業中分配給債權人。一旦公司完成清盤，清盤人將向法院申請免除清盤人的責任及解散公司。

值得留意的是，同日國家最高人民法院實施《關於內地與香港特別行政區法院相互認可及執行民商事案件判決的安排》，根據兩地會談紀要，清盤人可向3個試點地區上海、深圳、廈門的中級人民法院，申請認可和協助香港的破產程序。由於恒大總部位於深圳，理論上清盤人有權接管恒大的全部子公司。

恒大昨日的清盤消息並未影響大部分內房股走勢，相反此案例會否加快法院判決處理請呈清盤的訴訟，盡快消除內房的不明朗因素，從而回復投資者的信心？

有助加快處理違約訴訟 昨日內房股股價整體走勢靠穩，相信恒大清盤不但未影響投資氣氛，相反已成為案例，給予法院更有效並盡早處理內房違約而引發的訴訟。同時，國家金融監督管理總局近日已召開會議，部署落實城市房地產融資協調機制相關工作。會議強調，按照公平公正原則，篩選確定可以給予融資支持的房地產項目名單，向行政區域內金融機構推送。

政策指明公平公正原則，相信暗示了應救則救，不會勉強救的潛台詞。資本市場操作應該要理性，無論清盤好抑或批准重組也好，早日有個了斷，投資前路清晰了，是吸引投資者回歸港股的元素之一。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份）