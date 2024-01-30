產經

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●第一拖拉機(00038)預計去年賺9.2億至10.2億元（人民幣‧下同），按年增35.09至49.77%。路勁基建(01098)披露去年連同協議未轉合約額之總物業銷售額為276.5億元。粵運交通(03399)料去年賺不少於1.8億元，按年扭虧為盈。
●諾誠健華(09969)料去年蝕6.56億元（人民幣•下同），按年收窄26%左右。上海昊海生物(06826)料去年賺4億至4.3億元，按年增1.21至1.38倍。同仁堂國藥(03613)料去年收入跌11至15%，除稅後利潤跌18至22%。
●中糧包裝(00906)披露，公司的公眾持股量為約21.74%，仍低於上市規則要求的25%，仍在考慮替代方案以盡快恢復公臨持股量至最低規定百分比。
●中創新航科技集團(03931)昨日已就H股全流通向中證監提交備案申請。
●濱海投資(02886)宣布，與新天鋼冷軋板業訂立戰略合作協議，新天鋼冷軋板業引入集團為其供應管道天然氣，並承諾每月使用天津清潔能源之氣量不低於其總氣量的60%，其項目之用氣量預期為每日約6萬立方米。
●新天綠色能源(00956)料去年第四季完成發電量按年減少1.84%；完成上網電量減1.97%；截至去年底全年累計完成發電量按年增0.39%；累計完成上網電量增0.43%；平均上網電價（不含稅）降1.81%。
●消息指，元朗新街豐財樓一個地舖，實用面積約670方呎，市傳以約5,268萬元易手。原業主於逾50年前以不足100萬元購入，現時物業帳面升值逾5,000萬元或約54倍。該舖現時仍連租約，以最新成交價計算，租金回報率逾3厘。
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