●消息指，元朗新街豐財樓一個地舖，實用面積約670方呎，市傳以約5,268萬元易手。原業主於逾50年前以不足100萬元購入，現時物業帳面升值逾5,000萬元或約54倍。該舖現時仍連租約，以最新成交價計算，租金回報率逾3厘。