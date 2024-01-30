華頂級基金傳參與港穩定幣沙盒安排

市傳香港最快在今季推出監管穩定幣監管規則，引起包括中國主要資產管理公司嘉實基金等機構投資者的興趣。

消息指出，中國頂級基金公司之一的嘉實國際資產管理、金融科技公司圓幣科技（RD Technologies）和意博金融控股有限公司（Venture Smart Financial Holdings Ltd）正與香港金管局洽商有關計劃中的穩定幣「沙盒」安排。

金管局上月開始就穩定幣規則進行磋商，並表示將推出沙盒安排，以讓有意在香港開展穩定幣發行業務的市場參與者交流意見，以促進監管制度的落實。據報目前未能保證立法框架可在3月底前敲定，亦不能保證所有尋求參與試驗的發行人都可以獲得批准。

嘉信擬推比特幣現貨ETF 轉看其他加密貨幣消息。社交平台X兼支付巨頭Block創始人Jack Dorsey最新表示，希望比特幣未來能夠促進世界和平，又指希望看到更多有關其應用的例子，而Block則希望加強其匯款應用，因相關層面對有效率地跨境轉移資金極富價值。

另市傳嘉信理財（Charles Schwab）同樣有意推比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），可能在未來幾個月內推出一個低至0.1%手續費的比特幣產品。分析認為，不能忽視嘉信理財的市場影響力，因其早年憑藉超低費用和3,000萬活躍經紀帳戶，在美國產生巨大影響。