人才短缺成創科產業最大挑戰

香港科技大學商學院等發表有關本港創科產業報告指出，本港創科藍圖闡述出對未來5至10年的清晰路向，但行內生態仍面對多項挑戰，當中最大的挑戰是人才短缺。報告建議，政府以「產出思維」的方法來衡量創科政策的成效，並聚焦取得有影響力的成果和高回報。

研發開支僅佔GDP不足1% 另外，報告指本港投放在研發的開支雖然在過去5年有所增長，不過按2021年數據，本港研發開支佔本地生產總值（GDP）不足1%，總額及比例仍低於經合組織成員，其中以色列佔比逾5%；另本港在創科產出未達滿意水平，與商業化優次及研發水平不足有關。

數據又顯示，本港投放在研發開支的佔比，私營佔約四成，相比深圳和以色列的佔比均逾九成。

此外，協作該報告的會計師行早前發表《2023全球奢侈品力量》報告，2022財年全球最大的100間奢侈品公司錄得總銷售額3,470億美元，按年升13.7%。

報告指出，奢侈品行業內，技術對可持續發展的影響逐步加深。人工智能（AI）、生成式AI（Generative AI）、機器學習、物聯網等數碼技術不斷發展，或將徹底改變奢侈品市場，其中AI將推動奢侈品行業採取高效負責任的措施，以可持續發展為導向的商業實踐。

11中企列全球奢侈品百強 該會計師行又指，2023年全球奢侈品百強中國企業共有11間上榜，其中珠寶和腕錶品牌10間，時尚服裝鞋帽品牌一間。上榜中國企業佔百強企業總體奢侈品銷售額的10.1%。值得一提的是，去年增速最高的20間奢侈品企業中，3間來自中國，均為珠寶和腕錶品牌。

過去幾年，看到中國奢侈品市場仍然保持較高的韌性，中國消費者依然是全球奢侈品消費的重要力量。隨着商旅出行仍持續恢復，將進一步凸顯中國市場對全球奢侈品行業的貢獻，而中國的奢侈品企業也將獲得更大的發展空間。