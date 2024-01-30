港金融地位料星取代

被指中國化已成定局 不再是國際城市 香港的國際金融中心地位早就出現裂紋，而在通關之後更遭揶揄為「國際金融中心遺址」，股市不振、樓價又拾級而下，充斥內憂外患，令人惴惴不安。最新英國媒體更「踩多腳」指，香港已經不再是國際大都會，尤其是在大批內地人進駐下，香港人口結構正處於巨變之中，「中國化」已成定局，不再是國際城市，國際金融中心地位由新加坡取代。

有近6萬內地人才湧入 《經濟學人》的一篇題為「香港愈來愈不是一個國際城市」的報道指出，擁有750萬人口的香港，近年約有20萬名市民相繼離開，導致人才流失。雖然去年通關後港府宣布一系列「搶人才」計劃，惟去年首11個月，總共發放了8,000個西方國家外來人口的簽證，相比之下香港對內地人所發放的簽證數量是外國人的10倍。其中，去年前11個月批准的6萬個頂尖人才簽證中，高達95%是發給內地人。

據悉，這批人除了來自中國南部，說廣東話為主之餘，亦來自中國五湖四海，變相令普通話成為企業召開董事會使用的首選語言。

此消彼長下，報道又稱由於香港愈趨「中國化」，削弱了西方人士在港居住興趣。而對這批外國人而言，香港經濟復甦步伐已經緩慢，加上要適應變化多端的語言要求，所以一批外國人在香港較以前難找到工作。

星成亞洲跨國商業中心 不僅如此，報道引述一位曾在英國接受過律師培訓，之後搬到香港擔任金融分析師的女性從業員表示，現在本港所有商業活動都面向北京，新加坡則躍升為亞洲跨國商業中心。

此外，有在新界開食肆的老闆直言，現時所有外國人都走了，反而是很多中國人來港，留意到他們不喜歡素食食品。所謂「供應離不開需求」，過去很受歡迎的西餐外賣店結業，取而代之是客流暢旺的中餐館，反映「中國化」趨勢已無形地入侵了社會文化。

回顧早年，有外媒曾經冠以香港「紐倫港」（Nylonkong）的美譽，亦即繼紐約、倫敦後，亞洲區內唯一城市能夠領導、服務投資者的全球金融中心。可惜的是，去年底「國際金融中心遺址」的話題鬧得沸沸揚揚，甚至跳出香港成國際笑話，更被指香港成為世界3大金融中心用了100年建造，惟淪為金融中心遺址只花了不到5年，令人唏噓。雖然多位港府官員開腔澄清，但港股的頹勢卻令人難以信服。事實上，就連印度股市都已爬頭港股，截至1月22日收市，印度股市總市值折合已逾33萬億元，香港僅為27.24萬億元。

不過，有分析指出，在中美博弈之下，「國際化」的定義也許都在經歷轉變，過去以歐美等西方經濟體主導國際市場，可如今中國已躍升為世界第二大經濟體，是全球最大的消費市場和貿易國，所謂「國際化」，本來就應該增加「中國化」元素，香港得自信地配合國家戰略，重塑「國際城市」的內涵，構建可持續發展的道路。