內地車企未來10年爆發點或靠拓海外
隨着內地新能源車價格戰日趨激烈，內地車企不欲繼續「內耗」，惟有把目光放眼海外市場。乘聯會秘書長崔東樹表示，中國已成為全球最大的單一汽車市場，同時也是全球第一大汽車出口國；「出海」將成為未來10年汽車產業的下一個爆發點。
他指出，中國汽車產業鏈的韌性較強的優勢充分體現，近3年的國產汽車出口市場增長強勁。去年中國汽車出口522萬輛，錄得56%的增幅；以金額計出口規模達1,016億美元，按年大增69%，汽車出口均價1.9萬美元。
根據乘聯會的數據，上汽和奇瑞等中國車企的海外銷售量也已經達到企業銷售的一半以上；比亞迪股份(01211)等車廠全面發力出海，中國車企的海外市場發展潛力大。
他亦指出，日本整車出口去年首11個月達到399萬輛，預計全年440萬輛，相對低於中國；而且由於中國出口部分車型是高端電動車，實際價格偏高，因此日本汽車出口金額也低於中國。
宜加快產能出海
不過，就算日本出口相對較弱，但日本的海外生產規模巨大，去年首11個月達到1,295萬輛。崔東樹認為，現有產品出海模式易受地緣關係、國家政策及全球海運影響，具有不確定性。中國汽車企業「產能出海」的進程也應該加速。
從2022年日本車企的海內外生產數據看，日本車企的海外產量佔比69%，其中主力車企的海外佔比均超過70%。因此，他認為以此作參考的話，中國車企的海外發展潛力也相當巨大。
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