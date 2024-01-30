內地車企未來10年爆發點或靠拓海外

隨着內地新能源車價格戰日趨激烈，內地車企不欲繼續「內耗」，惟有把目光放眼海外市場。乘聯會秘書長崔東樹表示，中國已成為全球最大的單一汽車市場，同時也是全球第一大汽車出口國；「出海」將成為未來10年汽車產業的下一個爆發點。

他指出，中國汽車產業鏈的韌性較強的優勢充分體現，近3年的國產汽車出口市場增長強勁。去年中國汽車出口522萬輛，錄得56%的增幅；以金額計出口規模達1,016億美元，按年大增69%，汽車出口均價1.9萬美元。

他亦指出，日本整車出口去年首11個月達到399萬輛，預計全年440萬輛，相對低於中國；而且由於中國出口部分車型是高端電動車，實際價格偏高，因此日本汽車出口金額也低於中國。

宜加快產能出海 不過，就算日本出口相對較弱，但日本的海外生產規模巨大，去年首11個月達到1,295萬輛。崔東樹認為，現有產品出海模式易受地緣關係、國家政策及全球海運影響，具有不確定性。中國汽車企業「產能出海」的進程也應該加速。

從2022年日本車企的海內外生產數據看，日本車企的海外產量佔比69%，其中主力車企的海外佔比均超過70%。因此，他認為以此作參考的話，中國車企的海外發展潛力也相當巨大。