Yen兌港元料上6算 10年債息睇兩厘

日圓近月走勢

日圓匯價昨日呈強，市場解釋為資金尋找避風港，包括因為地緣政治緊張，以及本周美國聯儲局議息，利率後向出現不穩定風險等。提出「美元微笑理論」的Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力表示，一旦聯儲局開始減息，日本央行將退出超寬鬆貨幣政策，這將導致日圓兌每美元升至130水平（兌港元6算），以及日本10年期國債孳息率上升到1.5至兩厘。

周一日圓曾升0.2%至147.86兌每美元；兌港元為5.28算；10年期日本國債孳息率為0.71厘。日本央行行長植田和男對上一次公開講話，是在上周二該行的議息會議維持超寬鬆貨幣政策之後，重申2%通脹目標不變，表明如果不考慮通脹目標而提早加息，將增加重返通縮的風險。

任永力認為，植田的重點將是重新調整貨幣政策，「使日本央行能夠在避免戳破日本國債泡沫的同時進行操作」。

考慮到許多日本銀行的脆弱狀況，以及人們已經習慣了超低利率，日本央行可能會在日本通脹放緩的時候，放鬆孳息率曲線控制（YCC）政策，而不是收緊貨幣政策以應對高通脹。

基金資管押注日圓現分歧 任永力進一步預測，日本央行更有可能從目前的負利率轉向零利率政策，並在美國聯儲局開始減息時放鬆YCC，因為這對日本國債市場影響最溫和。

至於他提出的「美元微笑理論」，是指當美國經濟陷入深度衰退或強勁擴張時，美元通常會上漲，而在溫和增長時期，美元則會滯後。

可是市場對日央行的潛在行動有不同的押注。根據商品期貨交易委員會報告，截至1月23日的7天內，槓桿基金（對沖基金的一種）將日圓淨短倉削減至去年2月以來最低水平。相較之下，退休基金及保險公司等資產管理公司淨短倉增加幅度為去年5月以來最大，當時投資者是由長倉轉向短倉。

對於日圓短倉減少，三井住友銀行首席外匯策略師鈴木博文認為，這是押注日央行政策正常化以及由此帶動日圓轉強。「資產管理公司可能將日央行行長植田和男的不連續言論，解讀為任何加息都將緩慢進行，這讓投資者放心拋售日圓。」

4月前棄負利率機會70% 隔夜指數掉期顯示，日央行在4月前放棄負利率政策的機會達70%。此外，日本股市昨日做好，日經平均指數收市上升275點或0.77%，至36,026點。