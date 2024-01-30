道指早段靠穩 慎防科技七雄今年跑輸

市場觀望本周聯儲局議息以及大型科企業績，美股周一早段靠穩，道指曾升54點，報38,163點；標指升4點，報4,895點；納指升21點，報15,477點。

廉航願購波音被棄飛機 企業消息方面，近期美國飛機製造商波音屢傳出壞消息，有指聯合航空已開始向歐洲的空中巴士接洽，希望採購更多A321 neo客機，以應對波音737 MAX 10的延期交付。此前亦傳出聯合航空打算放棄部分波音訂單。

另邊廂，愛爾蘭廉航瑞安航空公司則表示，願意接收其他航空公司放棄的波音飛機。瑞安航空財務總監Neil Sorahan稱，已經看到波音飛機生產品質提高，並預計其交付計劃不會受到更多額外干預。「如果他們（其他航空公司）不想要MAX 10或者其他飛機，我們會接收它們。」波音股價早段曾跌0.51%。

美國網上討論區Reddit上市進展有新消息。外媒報道，在與潛在投資者會面後，Reddit的估值大概落在50億美元左右，惟最終上市價仍要看市況及時機。

受美國異常強勁的經濟數據影響，美匯指數近期表現偏強。內地券商中金的研究報告指出，聯儲局本周議息會議後保持稍為傾向強硬的「鷹派」立場，這將會為美元提供支撐，但同時通脹回落又限制了美元進一步的升幅。

美息匯率波動或不對稱 中金提醒，目前美元利率和匯率的波動風險可能是不對稱的：若聯儲局更多展示出對美國經濟「去通脹化」的樂觀態度，並給出更鴿派的預期指引，這或將導致美元的顯著回落。美匯指數周一續於103.6附近徘徊。

展望後市，東方匯理美國股票研究主管Craig Sterling提醒，通脹放緩和今年聯儲局的減息可能有助於「提振美國股市中的落後者，尤其是如果經濟能避免衰退的話」。他認為，去年領漲大市的7大科技股，今年可能會跑輸；因為其相對於歷史的估值已有很大的溢價，而這種狀態通常不會有好結果。