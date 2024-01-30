韓產品佔華進口6.3% 30載低

中國與南韓的經濟交流趨於冷淡，根據南韓國際貿易協會（KITA）編製的數據，去年南韓產品佔中國進口額的比例為6.3%，按年減少1.1個百分點，亦跌至1993年以來最低水平。該會指，自2010年以來，隨着中國製造業自給自足率提高，兩國經濟合作發生變化。

內地客訪韓遠遜疫前 去年全球消費電子產品、半導體行業都迎來一輪去庫存周期，尤其是記憶體晶片相關產品價格暴跌，某程度上拖累了南韓對華出口表現。KITA認為，如果要繼續拓展中國市場，南韓必須在半導體以外，推動其他有競爭力的產品。

另邊廂，服務業亦有着類似的趨勢。現代研究院的統計顯示，去年每月到訪南韓的中國旅客平均只有14.4萬人，遠低於2017至2019年（新冠疫情爆發前）月均41.6萬人。

根據旅遊平台Trip.com的說法，訪韓中國旅客的酒店預訂單價較2019年高一倍，但中國旅客在南韓的人均消費仍相對地低於其他國家。同時，現在中國年輕旅客傾向兩到3日的自由行，而不是跟團。