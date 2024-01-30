港股重上萬六關 連續6日成交千億

恒指昨日一度抽高306點，高見16,258點，其後隨着內地A股再度走弱，升幅一度收窄至60點，收市報16,077點，漲125點或0.78%。國企指數收報5,408點，升48點或0.91%；科技指數收報3,203點，升17點或0.54%。

美資券商花旗表示，儘管藥明康德的股價被低估，但預期在法案相關問題及爭議解決之前，市場對該其長期投資信心可能會被削弱，目前該行在中國醫療保健行業的投資，傾向藥物、生物製藥、設備、醫院、醫療美容、分銷商、藥房和中醫藥相關企業。