港股重上萬六關 連續6日成交千億
港股在期指結算前夕反彈，恒生指數重上萬六關收市，全日成交額達1,001.52億元，連續第6個交易日成交過千億元規模；大市沽空比率按日回落5.23個百分點至18.11%，「北水」轉淨流出25.96億元。
恒指昨日一度抽高306點，高見16,258點，其後隨着內地A股再度走弱，升幅一度收窄至60點，收市報16,077點，漲125點或0.78%。國企指數收報5,408點，升48點或0.91%；科技指數收報3,203點，升17點或0.54%。
聯想未止跌 藥明康德挫10%
美資券商花旗表示，儘管藥明康德的股價被低估，但預期在法案相關問題及爭議解決之前，市場對該其長期投資信心可能會被削弱，目前該行在中國醫療保健行業的投資，傾向藥物、生物製藥、設備、醫院、醫療美容、分銷商、藥房和中醫藥相關企業。
同樣被指威脅美國國家安全的聯想集團(00992)，昨再跌4.76%，跌至約3個月低位，為表現第3差恒指成分股。
比亞迪預告淨利潤漲達86%
此外，內地電動車龍頭比亞迪股份(01211)收市後發表業績預告，估計去年淨利潤介乎290億至310億元（人民幣‧下同），按年增長74.46至86.49%。該股昨日股價曾創52周新低的182.2元；收市報186.1元，跌4.1元或2.16%。
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