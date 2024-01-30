廣州減辣料對樓市幫助輕微

為救樓市，一線城市廣州提速鬆綁，包括一直是當地樓市高庫存重災區的商服類物業（可建為辦公室、商舖及公寓）不再限定轉讓對象，亦是首個放寬核心城區限購的一線城市。東北三省之一遼寧日前也降低房地產市場交易成本，年內賣舊買新可獲補貼。不過，大行估計廣州減辣措施對一般市民影響，以至對當地樓市幫助均有限，重申搖搖欲墜的房地產行業幾乎沒有復甦的迹象。