廣州減辣料對樓市幫助輕微
為救樓市，一線城市廣州提速鬆綁，包括一直是當地樓市高庫存重災區的商服類物業（可建為辦公室、商舖及公寓）不再限定轉讓對象，亦是首個放寬核心城區限購的一線城市。東北三省之一遼寧日前也降低房地產市場交易成本，年內賣舊買新可獲補貼。不過，大行估計廣州減辣措施對一般市民影響，以至對當地樓市幫助均有限，重申搖搖欲墜的房地產行業幾乎沒有復甦的迹象。
大摩：經濟弱不願換樓
瑞銀指，廣州自上周六起放寬120方米以上單位限購，相信其他一線城市或作倣效。但今次放寬的單位為較大戶型，一般市民受惠程度估計較低。摩根士丹利亦指，政策超出預期，可是面對宏觀經濟疲弱，居民未必願意加大槓桿換樓。
野村證券在報告指，儘管中央猛火谷樓市，但21個主要城市截至周日止的7天平均新樓銷售活動，比2019年同期的大幅萎縮程度並未改善，跌勢按周持續惡化。
受房地產市場持續低迷所累，粵海投資(00270)料2023年度公司所有者的經審核綜合盈利將按年減約35%。該企股價昨重挫一成收市，摩根大通料投資者對粵投盈警會有負面反應，因房地產開發項目的減值所致，雖然這些都是非現金支出，但該行認為粵投管理層可能會削減2023財年的股息。
房企消息方面，中國奧園(03883)境外債重組計劃的生效日期已在上周四落實。自明日起，合資格計劃債權人可於指定網站查閱其計劃債權釐定通知書。另奧園執董陳志斌近兩周前，收到上交所發出公開批評及紀律處分決定，經審慎考慮後，陳氏除外的董事會認為，違規事項及紀律處分並不影響他擔任執董的合適性，公司擬繼續委任他為執董。
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