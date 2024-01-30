國企去年賺4.6萬億增7%

國家財政部公布，去年國有企業利潤按年增長7.4%，至4.63萬億元（人民幣‧下同），營業收入亦增長3.6%至85.73萬億元。為了引導國企持續發展，國資委宣布，今年向央企全面實施「一企一策」考核，按企業功能定位、行業特點等加設價值創造能力指標，個別訂立業績責任書。

截至去年底，國企資產負債率為64.6%，按年升0.3個百分點；去年國企應交稅費5.87萬億元，按年跌0.5%。財政部表示，國企主要效益指標繼續穩步增長，進一步鞏固回升向好態勢。

上市公司考核設雙加分制 國資委去年提出「一利五率」指標，即國企的利潤、淨資產收益率、營業現金比率、資產負債率、研發經費投入強度、全員勞動生產率。為量化評價央企控股上市公司的市場表現，引導企業更重視價值、穩定預期，更好回報投資者，國資委今年會全面開始上市公司市值管理考核，設「雙加分」制度，跑贏經濟增長的企業可以加分，亦設立「提質增效」特別獎，有突出貢獻的企業額外加分。

官媒引述行業分析指，央企、國企考核指標，由「規模」改到未來的「市值」，有利央企、國企加快專業化經營，並有助推動其進入價值重估階段，而近期股份表現反映市場對有關改革措施的認同，或為市場鑄就新的「定海神針」，惟最終仍要視乎相關措施落地的成效。