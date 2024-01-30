新招難撐A股 深創板瀉3.5%

內房危機損信心 通縮壓力恐捱多半年 內地再出招穩定股市，繼去年10月調整優化融券（借貨沽空）機制後，中國證監會進一步重拳出擊監管融券業務，包括昨起全面暫停限售股出借，為今年首個「以投資者為本」具體舉措。惟新招不足撐起A股，滬綜指周一午後受壓，收市倒跌0.92%，結束連續4日升勢，深圳創業板指數更狂瀉3.49%，收報1,623點，刷新2019年10月9日後新低。分析指，中國房地產危機削弱信心，內地通縮壓力料持續多半年。

外媒最新調查顯示，受訪的12位經濟學家均預期，衡量名義與實際國內生產總值（GDP）增長之間差異的指標，即GDP平減指數，已降3個季度後或將至少再跌多兩季，一旦應驗，恐創下1999年以來最長跌浪。澳新銀行（ANZ）中國首席經濟學家楊宇霆認為，罪魁禍首是房地產低迷，並指「中國家庭對低迷的房地產市場缺乏信心」。幾乎全部受訪的經濟學家亦預期，中國樓價到今年第三季這段期間都將呈現按月下滑。

業界憂限沽令影響有限 楊宇霆上周在其研究報告已預估，當局快將採取更多措施穩定股市情緒。中證監亦不負其預期，周日宣布進一步降低融券效率，出兩招攔截空軍借貨，包括即日全面叫停限售股借出、3月18日起將轉融券市場化約定申報，由「T+0」改為「T+1」。

不過，業界相信監管發出限沽令信號，只是影響有限的權宜之計，因融券規模相對整體市場規模不大，新政對券商兩融業務利息收入影響亦都有限。

楊宇霆亦強調，中國急需解決宏觀經濟問題，特別是通縮問題，需採取一些結構性措施，來提振民營信心及房地產業的長期前景。

國際評級機構標普昨發表報告也指，中國對投資而非消費的重視，正加大通縮風險的反效果。在全球評級亞太區首席經濟學家Louis Kuijs角度，只要今年消費愈強勁，政策制訂者就愈不需要透過谷投資來穩增長。

標普估消費僅溫和增長 他又強調，去年底內地經濟勢頭沒有官方數據所顯示般強勁，而工業和零售層面的物價受壓，表明主要商品市場的產能過剩。鑑於房地產前景、信心及缺乏支持消費支出的重大政策措施，標普預估今年內地消費僅會溫和增長。

儘管滬深兩市銀行股昨發力撐市，加上市值管理號召一眾中特估（中國特色估值體系）概念股集體拉升，但中美角力加劇，更重要是房地產企業引發的金融風險隨時蔓延，境內投資者人心惶惶。

滬深兩市主板昨日成交8,052億元（人民幣‧下同），按日縮2.8%，外資更一度顯著流出逾60億元，直至臨近尾市資金大量回流A股，全日淨沽出規模僅約5.92億元。惟滬綜指截至收市跌幅仍擴大至近1%，以全日最低位2,883點收市，失守2,900點大關。深市兩大指數跌勢更傷，深成指大跌2.06%至8,581點。

深圳創業板指數走勢